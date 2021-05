WandaVision, The Mandalorian, Falcon i Zimowy Żołnierz - Disney+ rozpoczyna kampanię swoich seriali do nagród Emmy

Disney+

Kampanię promocyjną produkcji walczących w tym roku o nominacje do nagród Emmy można oficjalnie uznać za rozpoczętą, przynajmniej jeśli chodzi o platformę Disney+. Serwis streamingowy wypuścił plakaty swoich hitowych projektów, WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz i The Mandalorian. Z nich możemy dowiedzieć się, że pierwszy z wymienionych seriali będzie ubiegał się o nominację dla najlepszego serialu limitowanego.

Natomiast Falcon i Zimowy żołnierz będzie startował w kategorii dla najlepszego serialu dramatycznego, tej samej, co The Mandalorian. W przypadku produkcji z uniwersum Gwiezdnych wojen zaprezentowano również listę aktorów i aktorek z serialu, którzy będą ubiegać się o nominację. Zaskakujące jest to, że mimo wyrzucenia z projektu, Disney+ przedstawił Ginę Carano w kategorii dla aktorki drugoplanowej.

WandaVision Emmy plakat

Dla przypomnienia Carano została zwolniona z serialu z powodu swoich wpisów w mediach społecznościowych, w których porównywała sytuację polityczną w USA do bycia Żydem w nazistowskich Niemczech.