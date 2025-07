Fallout 5 zadebiutuje wcześniej? Gra miała dostać zielone światło po anulowaniu nieujawnionego MMORPG

fot. Bethesda

W nowym odcinku podcastu Xbox Two Jez Corden ujawnił informacje, które mogą zainteresować fanów serii Fallout. Dziennikarz zdradził, że kolejna odsłona cyklu miała otrzymać zielone światło po tym, jak zdecydowano się anulować inny projekt — nieujawnione MMORPG znane pod nazwą kodową Blackbird. Decyzję tę podjęto ze względu na wysokie koszty oraz ryzyko związane z realizacją tak ambitnego przedsięwzięcia — gra musiałaby konkurować z tak uznanymi i popularnymi produkcjami jak World of Warcraft, Final Fantasy XIV Online czy The Elder Scrolls Online.

Z tego, co słyszałem, wszystko sprowadzało się do pytania: "Czy chcemy wpompować ogromne pieniądze w doprowadzenie Blackbirda do poziomu, na którym mógłby rywalizować z uznanymi graczami na rynku, czy może lepiej przeznaczyć te środki na Fallouta 5?" – powiedział Corden.

Corden nie zna jednak żadnych szczegółów, dlatego do jego doniesień warto podchodzić z pewnym dystansem. Mimo tego Fallout 5 to raczej „pewniak”, a sama Bethesda już wcześniej zapowiadała, że produkcja ruszy po The Elder Scrolls VI. Możliwe jednak, że ostatnie wydarzenia rzeczywiście doprowadziły do zmian w harmonogramie i na nową odsłonę postapokaliptycznej serii przyjdzie nam czekać nieco krócej.