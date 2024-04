Fallout - będzie 2. sezon! Amazon oficjalnie dał zielone światło

foto. materiały prasowe

Fallout powróci. Prime Video potwierdziło, że powstanie 2. sezon serialu. Taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Produkcja została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków i widzów. Aż 94% profesjonalnych recenzentów na platformie Rotten Tomatoes oceniło serial pozytywnie. W dodatku samo Prime Video przyznało, że Fallout jest w grupie ich trzech najlepszych tytułów w historii.

Fallout - będzie 2. sezon

Jennifer Salke z Amazon MGM Studios napisała w oświadczeniu:

Jonah, Lisa, Geneva i Graham oczarowali świat tym przełomowym i szalonym przedstawieniem. Poprzeczka była postawiona wysoko przez fanów tej ikonicznej serii gier wideo i jak dotąd wygląda na to, że udało im się przebić oczekiwania, przyciągając jednocześnie przed ekrany mnóstwo nowych fanów. Obsada, w której są Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins i Kyle MacLachlan, zmiotła ich z planszy. Chcielibyśmy podziękować Jonahowi i Lisie, a także naszym przyjaciołom z Bethesdy za to, że dali nam ten serial, a także Genevie i Grahamowi za dołączenie do ekipy w charakterze showrunnerów. Jesteśmy podekscytowani możliwością ogłoszenia 2. sezonu już po tygodniu od premiery i zabrania widzów jeszcze głębiej w surrealistyczny świat Fallouta.

Fallout - wywiad naEKRANIE.pl

