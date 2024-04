Fallout - krytycy zachwyceni! "Nowy standard dla adaptacji gier komputerowych"

fot. materiały prasowe

Fallout to nowy serial Prime Video, który adaptuje na mały ekran popularną serię gier komputerowych, które dzieją się po apokalipsie wywołanej wielkim konfliktem nuklearnym, który spustoszył Stany Zjednoczone w niedalekiej, retrofuturystycznej przyszłości. Za serial odpowiedzialny jest duet Genevy Robertson-Dworet oraz Grahama Wagnera, a nad wszystkim czuwał producent m.in. Westworld, czyli Jonathan Nolan i Lisa Joy.

Adaptacje gier nie miały w świecie kina łatwo i większość z nich nie przynosiła satysfakcjonujących rezultatów, ale od jakiegoś czasu widać odwilż w tym względzie. Niedawno chwalono The Last of Us od HBO, a teraz krytycy nie szczędzą zachwytów nad serialem z Ellą Purnell, Waltonem Gogginsem i Aaronem Motenem w rolach głównych. W chwili pisania tego tekstu, Fallout w serwisie Rotten Tomatoes otrzymał 93% pozytywnych opinii od krytyków na bazie 59 recenzji i tyle samo procent od publiczności.

Co dokładnie sądzą o tej adaptacji?

Fallout - recenzje krytyków

Jak wypada adaptacja?

Fallout nazywany jest przez niektórych z krytyków nowym standardem growych adaptacji. Wskazuje się na położenie nacisku na narrację i fabułę, która pozwala sobie na wiele, ale nie idzie to w kontrze do historii znanej z gier. To świeża, samodzielna historia, która ma jednak mnóstwo elementów wspólnych z grami, które zadowolą każdego fana. Fallout Prime Video to nadal Fallout pełen czarnego humoru, satyry amerykańskiego stylu życia. Z kolei akcji jest dużo, jest krwawa i idzie torem logiki gier komputerowych, co fanom powinno się spodobać. Wiele słów uznania twórcy dostają także za wykreowanie całego świata, który jest wiarygodny i żywcem wyjęty z gier. Pojawia się wiele easter eggów, lecz nie w nachalnej formie. To wielki komplement zważywszy na to jak rozbudowane i bogate jest uniwersum Fallouta.

Austen Goslin, Polygon

Jest mnóstwo easter eggów, tak jak można się spodziewać po adaptacji gry komputerowej, ale Falloutowi udaje się je pogodzić tak, że są częścią świata. To wszystko jest wiarygodne i prawdziwe jako elementy życia tych ludzi, którzy zebrali je do kupy, co pomaga też w tworzeniu zabawnych sytuacji. Easter eggi zostały ostrożnie zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do świata i życia bohaterów, a nie odwracały naszą uwagę i służyły za świecidełko.

Tanner Dedmon, ComicBook.com

Twórcy serialu dokonali niesamowitej pracy przy pokazaniu tego świata w taki sposób, że można poczuć, że te postaci wybierają się na własne historie i zadanie, których i ty kiedyś doświadczyłeś w ten lub inny sposób.

Bernard Boo, Den of Geek

Telewizyjna adaptacja Fallouta od Prime Video robi coś, czego legendarna seria gier nie zrobiła nigdy - stawia narrację ponad wszystko.

Alex Maidy, JoBlo's Movie Network

Fallout to nowy standard dla adaptacji gier komputerowych. Serial jest brutalny, zabawny, emocjonalny, epicki i po prostu świetny.

Zach Pope, Zach Pope Reviews

Fallout bierze pomysły z gier i tworzy własną historię, która dzieje się w już interesującym świecie. Świetnie wychodzi mu satyra, szaleństwo i wszystko, czego oczekiwałby fan.

Czy obsada sobie poradziła?

Najwięcej pochwał zbiera Walton Goggins w roli Ghula, którego chwali się za charyzmę i zbudowanie świetnej postaci. Wskazywany jest jako jeden z najlepszych elementów seriali i jest niezaprzeczalną gwiazda. Druga w kolejności jest Ella Purnell, która doskonale portretuje zagubioną i nieco naiwną postać, która wylądowała w nieprzyjaznym świecie. Pochwały zebrał także Aaron Moten.

Kilka słów o akcji i humorze

W grach jedną z wielkich zalet było specyficzne, często bardzo mroczne i absurdalne poczucie humoru, które nie każdemu musiało trafić do gustu. Krytycy z przyjemnością informują fanów, że Fallout jest nadal tak samo zabawny jak być powinien, a akcja dostarcza rozrywki na wielu płaszczyznach. Produkcja nie popada przy tym w komedię i nadal oferuje ciężkie i mroczne motywy, które przemawiają szczególnie mocno przy aktualnej sytuacji na świecie.

Kate Sanchez, But Why Tho? A Geek Community

Ta słoneczna i zabawna apokalipsa przepełniona mrocznymi żartami i wybuchami ekstremalnej przemocy w postaci Fallouta jest wśród najlepiej zrobionych adaptacji gier komputerowych.

William Goodman, TheWrap

Znalezienie balansu pomiędzy komedią a dramatem jest bardzo trudne, ale Fallout robi to bez najmniejszego problemu. W rezultacie czas spędzony w tym ponurym świecie jest równie zabawny, fajny i angażujący jak w grach.

Kambole Campbell, Empire Magazine

To tak samo zabawny, co i przerażający serial, który podobnie jak jego protagonistka nie chce żyć jedynie w projekcji przeszłości.

Podsumowanie

Lauren Coates, The Spool

Fallout to mądra i pokręcona, apokaliptyczna odyseja, która wymiata zarówno jako adaptacja gry wideo, ale i osobny serial.

Therese Lacson, Collider

W tej chwili nie ma w telewizji niczego podobnego do Fallouta i to dobra rzecz.

O serialu w swojej recenzji napisał również Dawid Muszyński z naEKRANIE.

