Fallout - premiera serialu szybciej niż planowano. Nowa data ogłoszona

Na oficjalnym koncie serialu Fallout na Twitterze/X ogłoszono, że premiera serialu Fallout została przyspieszona. Miał on zadebiutować 12 kwietnia 2024 roku. Według informacji w USA premierę odbędzie się 10 kwietnia o 18:00 czasu amerykańskiego (Pacific Time). W Polsce będzie to 3:00 w nocy z 10 na 11 kwietnia. Wówczas do platformy streamingowej trafią wszystkie odcinki pierwszego sezonu.

Fallout - spot

Przypomnijmy, że sterami stoją Jonathan Nolan oraz Lisa Joy, czyli duet znany z Westworld. Serial nie jest adaptacją gier Fallout, ale oryginalną historią, która dzięki współpracy z twórcami gier, jest osadzona w tym samym świecie i zgodna z tamtymi fabułami i kanonem.

Fallout - opis fabuły

200 lat po apokalipsie, mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie - i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, dziwnego i bardzo brutalnego świata, który na nich czeka.

