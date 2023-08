Fallout - tak wygląda serial oparty na grze. Wyciekł teaser!

fot. Bethesda

Pierwszy teaser serialu Fallout został pokazany podczas prezentacji firmy Bethesda na Gamescom. Jedna z zebranych tam osób nakręciła kamerą pokazany teaser, więc obejrzyjcie go zanim usuną. Na razie nie wiadomo, kiedy oficjalny zwiastun pojawi się w sieci. To wideo nie zostało oficjalne wrzucone do sieci.

Fallout - wyciek teasera

Fallout - informacje o serialu Amazon Prime Video

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan oraz Xelia Mendes-Jones. Showrunnerami projektu są Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, a twórcy Westworld, Jonathan Nolan i Lisa Joy, piastują stanowisko producentów wykonawczych.

Fallout nie ma ustalonej daty premiery w platformie Amazon Prime Video.