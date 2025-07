Familijne wtorki filmowe. Promocja na bilety w sieci Multikino

fot. Multikino

Familijne wtorki filmowe w sieci Multikino to doskonała okazja, by odetchnąć w klimatyzowanej sali, gdy upały za bardzo dają się we znaki. Ładna pogoda nie oznacza przecież, że nie można wybrać się do kina! Przygotowana promocja pozwala na to, by we wtorek obejrzeć film z biletem za jedyne 10 zł. Jak to działa?

Familijne wtorki filmowe – opis działania promocji

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zakupić jeden z produktów marki Familijne – na przykład wafle klasyczne o smaku śmietankowym lub wafle gofrowe o smaku czekoladowym. Następnie należy wejść na stronę familijne.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączając m.in. dowód zakupu (skan paragonu lub faktury). Po wysłaniu formularza i jego pozytywnej weryfikacji, uczestnik akcji otrzyma SMS-a z kodem promocyjnym, uprawniającym do odbioru biletu za 10 zł w wybranym kinie sieci Multikino – we wtorek.

W wakacje nie brakuje filmów gorących jak letnie słońce. Na ekranach są już takie widowiska jak F1 czy Jurassic World: Odrodzenie, a w kolejce do premiery czekają: Superman w reżyserii Jamesa Gunna, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki osadzona w świecie Marvela, Koszmar minionego lata, Vinci 2, nowa Naga broń, Życie Chucka, Nikt 2 czy Zakręcony piątek 2.

Nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych. Premierę będą miały nowe Smerfy, Pan Wilk i spółka 2 oraz O psie, który jeździł koleją 2. Na ekranach wciąż można zobaczyć Elio czy aktorską wersję Jak wytresować smoka.

Szczegółowy repertuar kin sieci Multikino oraz regulamin akcji Familijne wtorki filmowe dostępne są na stronie www.multikino.pl.