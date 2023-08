Family Guy w wersji aktorskiej. Sztuczna inteligencja trafnie jak nigdy

Źródło: FOX

Family Guy (znany też pod tytułem Głowa rodziny) to serial tworzony już od 1999 roku i końca nie widać. Popularność nie maleje i wciąż tworzone są nowe odcinki. Dzięki sztucznej inteligencji możemy zobaczyć, jak mogłaby wyglądać potencjalna wersja aktorska animacji. Trzeba przyznać, że trafność w obrazowaniu postać jest zaskakująco dobra. Trudno chyba o lepsze zwizualizowanie tych animowanych wizerunków w wersji aktorskiej.

Autorem jest użytkownik reddita o nazwie Crows_HeadIC, który wykorzystując Midjourney opublikował efekt pracy na tym portalu społecznościowym. Na zdjęcia mamy Petera Griffitha, Stewiego Griffitha, Quagmire'a, Joe Swansona, Clevelanda, a nawet dużego kurczaka, z którym Peter często toczył epickie boje.

Z uwagi na to, że w drodze jest 22. sezon Family Guya, nikt nie ma żadnych planów na wersję aktorską, więc ta galeria zdjęć pozostaje jedynie ciekawostką w klimacie "co by było, gdyby".

