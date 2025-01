Denis Villeneuve broni Hansa Zimmera i atakuje Oscary. "Jestem absolutnie przeciwko decyzji Akademii"

fot. Warner Bros.//Legendary/YouTube (Vanity Fair)

Hans Zimmer to legendarny kompozytor, który ostatnim razem otrzymał Oscara za Najlepszą muzykę w filmie w roku 2022. Wówczas nagrodzone zostały jego dokonania przy Diunie. Niedawno głośnym echem odbiła się sprawa wykluczenia Hansa Zimmera i ścieżki dźwiękowej do Diuna: Część druga, ponieważ wedle Akademii Filmowej muzyka była zbyt podobna do części pierwszej i nie spełniała wymagań postawionych w regulaminie. Ta decyzja nie spodobała się Zimmerowi, którego nominowano za nią do innych nagród, m.in. Złotego Globu.

Tym razem o decyzji Akademii wypowiedział się reżyser obu krytycznie docenionych filmów, czyli Denis Villeneuve. W rozmowie ze SlashFilm powiedział:

Jestem absolutnie przeciwko decyzji Akademii o wykluczeniu Hansa [z wyścigu o Oscara], ponieważ uważam, że jego muzyka była najlepsza w 2024 roku. Nie nadużywam słowa "geniusz", ale Hans nim właśnie jest. Ścieżka dźwiękowa ma swoje korzenie w pierwszej części Diuny, oczywiście, ale jest w tym pewna kontynuacja. To jeden, duży film podzielony na dwa. Ale nie zamierzam narzekać.

