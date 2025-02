Dlaczego John Malkovich nie zagrał wcześniej w MCU? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...

Fani MCU z niecierpliwością czekają na Fantastyczną 4: Pierwsze kroki, która zdaje się być powiewem świeżego powietrza w Kinowym Uniwersum Marvela. Zwiastun był chętnie oglądany, a w nim można było zobaczyć Johna Malkovicha w roli Ivana Kragoffa zwanego również Red Ghostem. Aktorowi w przeszłości już kilkukrotnie proponowano udział w MCU, ale za każdym razem odmawiał. Dlaczego? To najprostszy powód na świecie.

John Malkovich był blisko Marvela już wiele dekad temu. Spekulowano, że to on może się wcielić w Zielonego Goblina zamiast Willema Dafoe w filmach Sama Raimiego o Spider-Manie. Potem był już niemal obsadzony jako Vulture w 4. części, która ostatecznie została anulowana i przemianowana na Niesamowitego Spider-Mana. Malkovich nie zdradził, w których filmach MCU mógł wziąć udział, ale podał powód, przez który tak się nie stało:

To, dlaczego ich [filmów Marvela] nie robiłem nie ma nic wspólnego z artyzmem. Nie podobały mi się ich propozycje finansowe i tyle. Kręcenie tych filmów jest dość wyczerpujące. Jeśli mam wisieć przez pół roku z dźwigu przed zielonym ekranem, to chociaż mi dobrze zapłaćcie. Jeśli nie chcecie mi płacić, to też nie ma problemu. I tak wolałbym być na scenie albo reżyserować sztukę albo robić cokolwiek innego.

[Kręcenie filmów Marvela] nie różni się tak bardzo od teatru. Wyobrażasz sobie dużo rzeczy, których wcale nie ma i odgrywasz rolę.