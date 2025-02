Nowy ranking filmów MCU. Kapitan Ameryka 4 wśród najgorszych tytułów

fot. Marvel Studios

Czwarta część Kapitana Ameryki jest 35. filmem z Filmowego Uniwersum Marvela, który należy do V Fazy. Zarobił prawie 200 mln dolarów po kilku dniach od premiery. Niestety historia Sama Wilsona (Anthony Mackie), który przejął tarczę od Steve'a Rogersa, nie zachwyciła krytyków. Wśród widzów zdania są podzielone - jednym produkcja się podoba, a inni mieszają ją z błotem.

Poniżej przedstawiamy dwa rankingi, w których sklasyfikowaliśmy wszystkie filmy należące do MCU. Sprawdźcie, jak poradził sobie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w zestawieniu według serwisu IMDb, gdzie liczą się oceny użytkowników (na chwilę obecną na podstawie 40 tys. ocen), a także według krytyków na Rotten Tomatoes. Niestety w obu przypadkach pozycja nowej produkcji jest bardzo niska, co oznacza, że to jeden z najgorszych tytułów tej franczyzy.

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

35. Marvels (2023) – ocena: 5,5

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

Ranking filmów MCU według serwisu Rotten Tomatoes.