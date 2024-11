Microsoft Edge pomoże graczom na PC. Zapowiedziano funkcję Edge Game Assist

fot. Microsoft

Microsoft zapowiedział funkcję o nazwie Edge Game Assist, dzięki której gracze na PC będą mogli skorzystać ze wsparcia przeglądarki Microsoft Edge. Umożliwi ona między innymi otwieranie wskazówek czy porad i "przypinanie ich" bezpośrednio do rozgrywki, co pozwoli na komfortową zabawę bez potrzeby zmieniania aktywnego okna lub zerkania na drugi ekran.

Game Assist jest w stanie automatycznie wykrywać obsługiwane produkcje (na ten moment jest to dziewięć gier: Baldur's Gate 3 Diablo IV, Fortnite, Hellblade II: Senua’s Saga, League of Legends, Minecraft, Overwatch 2, Roblox i Valorant) i wyświetlać rady odpowiednio pod nie skrojone. Użytkownicy będą mogli również ręcznie wyszukać inne tytuły. Alternatywnym zastosowaniem może być wykorzystanie tej funkcji do uruchomienia działających w przeglądarce usług, takich jak Spotify, YouTube czy Discord, by mieć do nich łatwy i szybki dostęp.

Microsoft Edge Game Assist można już testować w ramach wersji Edge Preview.