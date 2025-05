Tak ma wyglądać Doom w Avengers: Doomsday! Zaskakujące plany na Sentry'ego i Jelenę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Fani Marvela właściwie od momentu ogłoszenia powstania Avengers: Doomsday zastanawiają się nad tym, jak w przyszłorocznym filmie MCU będzie prezentował się portretowany przez Roberta Downeya Jr. Doktor Doom. Choć do sieci trafiło już kilka grafik koncepcyjnych, żadna z nich nie miała statusu oficjalnej. Teraz jednak dowiedzieliśmy się więcej na temat wyglądu ekranowego złoczyńcy.

I tak na panelu Disney Blockbuster Consumer Products pojawił się wczoraj baner przedstawiający antagonistę; do jego ekspozycji wykorzystano jedną z prac legendarnego rysownika, Alexa Rossa. Dziennikarz serwisu Film Threat, Chris Gore, twierdzi jednak, że filmowy Doktor Doom był obecny w materiale, który pokazano uczestnikom wydarzenia. Łotr miał w nim charakterystyczną, oszpeconą blizną twarz, która budziła wyraźne skojarzenia z wyglądem potworów ze starych horrorów studia Universal; postać pokazano również w zbroi.

Jelena Bielowa zmienia grupę Avengers?

Scooper Daniel Richtman donosi z kolei o zaskakujących planach dotyczących Jeleny Bielowej. W Doomsday ma być ona członkinią drużyny Avengersów, której przewodzi Sam Wilson, co może wprawiać w konsternację zważywszy na przebieg wydarzeń ukazanych w filmie Thunderbolts*. Nie jest jasne, co skłoni Jelenę do zmiany grupy - amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że inni członkowie jej poprzedniego zespołu albo znajdą się w innej rzeczywistości bez swojej towarzyszki, albo poniosą śmierć z ręki Dooma. Przypomnijmy, że według innych raportów członków Thunderbolts/New Avengers nie widać na planie, na którym powstaje scena bitwy Mścicieli z X-Menami.

Większa rola Sentry'ego w Avengers: Doomsday?

Na tym wcale nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że Marvel w Doomsday rozwinie wątek postaci Sentry'ego, który może odegrać znacznie większą rolę, niż początkowo zakładaliśmy. Jeden z użytkowników Instagrama dostrzegł na planie w Londynie lokację opisaną jako "Dom Annie Reynolds", mający znajdować się w Pustce. Nie można więc wykluczyć, że Robert Reynolds powróci do tego miejsca, aby skonfrontować się z własną matką.

Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 1 maja przyszłego roku.