Fantastyczna Czwórka - John Krasinski zagra w filmie MCU? Fani mogą być niezadowoleni

Marvel

Fantastyczna czwórka to film, który wydaje się być " oczkiem w głowie" fanów MCU. A wszystko przez casting, ponieważ wielu wielbicieli Domu Pomysłów, ma swoją konkretną wizję tego, kto ma wcielić się w daną postać. W przypadku roli Reeda Richardsa przewija się cały czas nazwisko Johna Krasinskiego. Aktor już miał okazję wcielić się w postać bohatera w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Jednak wydaje się, że na tym występie jego kreacja się skończy. Otóż portal The Direct na podstawie swoich źródeł stwierdza, że Krasinskiego nie zobaczymy już w roli Reeda Richardsa w MCU, ponieważ włodarze z Marvel Studios rozważają innych aktorów do tej kreacji. Oczywiście informację należy rozpatrywać póki co w kontekście plotek. Nie ma oficjalnego potwierdzenia.

fot. materiały prasowe

Fantastyczna Czwórka - o czym film?

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Sugeruje się, że Doktor Doom - ikoniczny przeciwnik Fantastycznej Czwórki zostanie wprowadzony do MCU już w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu.