Avengers 5: The Kang Dynasty - wybrano scenarzystę. On pracował już w MCU

Jak donosi Deadline, film Avengers 5: The Kang Dynasty zostanie napisany przez Jeffa Lovenessa, który pracował w MCU nad superprodukcją Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Z uwagi na to, że jeszcze to widowisko nie miało premiery, trudno ocenić, jak dobry jest to wybór pod kątem jakości. Loveness zdobywał uznanie i doświadczenie pracą przy serialu animowanym Rick i Morty.

Avengers 5: The Kang Dynasty - co wiemy?

Podczas D23 Expo ujawniono, że Ant-Man 3 bezpośrednio wprowadzi widzów do Avengers 5, więc wybór scenarzysty w takim kontekście wydaje się oczywisty. Szczegóły fabularne nie są znane, ale wiemy, że to pierwszy etap finału Sagi Multiwersum, którego głównym złoczyńca jest tytułowy Kang Zdobywca (w tej roli Jonathan Majors). Innymi słowy jest on odpowiednikiem Thanosa z Sagi Nieskończoności, która zakończyła się wraz z Avengers: Koniec gry.

Za kamerą ma stanąć Destin Daniel Cretton, który wyreżyserował dobrze oceniane widowisko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios i MCU produkuje.

Avengers 5: The Kang Dynasty - premiera w kinach odbędzie się 2 maja 2025 roku.

