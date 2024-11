Kto wcieli się w Batmana w DCU? Blake Lively zgłosiła swojego kandydata

fot. DC Comics

Reklama

Aktualnie DCU, nowe uniwersum zarządzane przez Jamesa Gunna, skupia się na nadchodzącej premierze pierwszej produkcji z tego uniwersum, czyli Creature Commandos. Debiut aktorski tego świata będzie mieć miejsce dopiero w przyszłym roku, a wszystkie oczy są skierowane w stronę Supermana z Davidem Corenswetem w roli głównej. To nie przeszkadza fanom spekulować, kto wcieli się w popularnego Batmana w DCU. Film o nim zapowiedziano już jakiś czas temu. Za kamerą ma stać Andy Muschietti, który wyreżyserował wcześniej Flasha.

Fani mają już swoich ulubieńców do roli, o których debatują w sieci, a kolejne nazwisko do puli nieoczekiwanie wrzuciła Blake Lively. Aktorka zasugerowała, że to jej kolega z planu z kontrowersyjnego It Ends With Us, Brandon Sklenar, powinien wcielić się w Mrocznego Rycerza. Za pośrednictwem Instagrama przywołała do tablicy Jamesa Gunna i zaproponowała wprost kandydaturę swojego znajomego.

Słyszałam te pogłoski o Batmanie. Zgłaszam cię na ochotnika. James Gunn wie, jak dać ludziom to, czego potrzebują. A tego ludzie potrzebują.

ROZWIŃ ▼

A co Wy sądzicie? Pasowałby na Bruce'a Wayne'a?

fot. Columbia Pictures

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC

30. King Shark