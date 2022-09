Czekacie na Thunderbolts w MCU? David Harbour zapowiada mieszankę dramatu i komedii

Marvel/Andy Park

W trakcie odbywającego się w miniony weekend wydarzenia D23 Expo Marvel podał oficjalny skład grupy Thunderbolts w MCU. Mają się więc w niej znaleźć: Bucky Barnes, Ghost, Jelena Biełowa, John Walker, Taskmaster i Red Guardian. Wcielający się w rolę ostatniego z nich David Harbour jest podekscytowany swoim powrotem do Kinowego Uniwersum Marvela i w najnowszym wywiadzie wyjawia, czego możemy się spodziewać po produkcji z antybohaterami w roli głównej:

W skład tej grupy wchodzą naprawdę trudni ludzie z wieloma słabościami. Jak dobrze wiecie - a ja wiem to na pewno, gdy umieścisz razem grupę osób, które mają różne, ale ściśle określone słabości, w jednej chwili pojawia się i dramat, i komedia. (...) Powiedziano mi, że dostanę nowy kostium. Nie chcę w tym miejscu przeklinać, ale powiem tylko, że mózg mi się z tego powodu usmażył.

Harbour na pytanie o to, w jaki sposób dojdzie do spotkania postaci wchodzących w skład Thunderbolts (dziennikarz sugerował, że połączy je Valentina Allegra de Fontaine), odpowiedział w sposób wymijający. Stwierdził jedynie, że będzie to "ekscytujące" i to "jedna z największych tajemnic ekranowej historii".

Grafik Andy Park tuż po D23 Expo zaprezentował w sieci pokazaną na wydarzeniu grafikę w jeszcze lepszej jakości:

https://twitter.com/andyparkart/status/1568731451608436736

Film Thunderbolts ma wejść na ekrany kin 26 lipca 2024 roku.