Fantastyczna Czwórka - jaki będzie Stwór? Joseph Quinn szczerze: "Jest niesamowity"

Nadchodząca Fantastyczna czwórka ekscytuje swoją gwiazdorską obsadą. W jednej z głównych ról zobaczymy Josepha Quinna, który zdobywa nie tylko serca widzów, ale również nowe, intrygujące role po swoim występie w 4. sezonie Stranger Things. W filmie Marvela zagra Johnny'ego Storma, aka Ludzką Pochodnię. Ponieważ niedawno aktor wystąpił w prequelu Cichego miejsca, dziennikarze mieli okazję zadać mu parę pytań również odnośnie występu w MCU.

Fantastyczna Czwórka - Joseph Quinn o Ludzkiej Pochodni

W wywiadzie dla Men's Health Quinn opowiedział nieco o swoich przygotowaniach do roli. Znaczącą częścią są treningi, podczas których ćwiczy pod czujnym okiem trenera Tima.

- Jest znakomity, choć każe mi robić wszystkie rzeczy, których nie chcę. Nie mierzymy wysoko, ale powoli dochodzimy do celu.

Aktor przyznał, że nie miał okazji rozmawiać z poprzednimi odtwórcami Johnny'ego Storma, Chrisem Evansem i Michaelem B. Jordanem. Pochwalił ich występy w poprzednich aktorskich wersjach Fantastycznej Czwórki, ale zaznaczył, że chce podejść do tej roli "po swojemu" i uczynić tę postać swoją własną.

Quinn opowiedział również o pracy na planie z Ebonem Moss-Bachrachem, który wciela się w rolę Stwora. Nie może się doczekać ich wspólnych scen.

- [Ebon] jest naturalnie zabawnym człowiekiem. Będziemy mieć serię prób, co będzie dla nas wszystkich okazją do pracy nad specyficzną dynamiką między czwórką i nie tylko. Jestem bardzo podekscytowany możliwością pracy z Ebonem. Myślę, że jest niesamowity i wniesie coś unikatowego do swojej roli.

Fantastyczna Czwórka - światowa data premiery została zaplanowana na 25 lipca 2025 roku.