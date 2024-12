Tak będzie wyglądać Wonder Woman w DCU? Zapowiedź 4. odcinka Koszmarnego Komanda

MAX

12 grudnia 2024 roku zadebiutował 3. odcinek serialu animowanego Koszmarne Komando od Jamesa Gunna. Jest to pierwsza produkcja z nowego DCU. Pojawiła się w nim scena, która może zapowiadać, jak będą wyglądać niektórzy popularni herosi w tym uniwersum.

UWAGA NA SPOILERY

Tak będzie wyglądać Wonder Woman w DCU?

W 3. odcinku Circe zostaje pokonana przez Koszmarne Komando. To może wcale nie być sukces nietypowej drużyny. Amazonki ostrzegły ich, bowiem ich zdaniem powstrzymanie Circe przed zamordowaniem księżniczki może doprowadzić do zagłady świata. Zapowiedź kolejnego odcinka, który najwidoczniej skupi się na opowiedzeniu origin story Łasicy widzimy, co miały na myśli. Amanda Waller doznaje wizji przyszłości, w której widzi świat w płomieniach oraz wielu zabitych superbohaterów. Można zauważyć m.in. Supermana, Mister Terrifica, Hawkgirl, Gwiazdkę, Robina, ale też Wonder Woman, której można się lepiej przyjrzeć.

Jeśli James Gunn nie zmieni planów na przyszłość, to widzimy, że Wonder Woman w DCU będzie mieć klasyczny strój podobny do komiksów oraz tego, jak wyglądała Lynda Carter w swoim serialu. Sprawdźcie sami.

