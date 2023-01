Fantastyczna Czwórka - wszyscy kandydaci do roli Reeda Richardsa. Kto będzie złoczyńcą w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Fantastyczna czwórka to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów wchodzących w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Jeszcze nie ogłoszono obsady, ale za sprawą scoopera o pseudonimie MyTimeToShineHello możliwe, że poznaliśmy kto będzie przeciwnikiem superbohaterskiej rodziny. Na swoim Twitterze napisał, że głównym złoczyńcą będzie Galactus. Jednak informacje tego scoopera, który posiada zakulisową wiedzę o tym, co się dzieje w Hollywood, należy traktować z przymrużeniem oka.

Galactus nazywany również Pożeraczem światów to superzłoczyńca, który jest jednym z głównych antagonistów z komiksów Marvel Comics. To postać, która potrzebuje całych światów, aby powstrzymać swój wieczny głód. Jest niszczycielską siłą, ale również istotą niezbędną do istnienia uniwersum, bo jeśli umrze to zostanie również zniszczony cały wszechświat.

Źródło: Marvel

Scooper napisał również, że głównym faworytem do roli Mr. Fantastic wciąż pozostaje Adam Driver. Przypomnijmy, że w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu w tego superbohatera wcielił się John Krasinski. Był jednym z wariantów tej postaci z Ziemi-838. Jednak wiadomo od pewnego czasu, że ten aktor nie zagra ponownie Reeda Richardsa w Fantastycznej czwórce.

W reboocie filmu zobaczymy zupełnie nową obsadę. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się kilka plotek, kto mógłby zagrać Reeda Richardsa. Poniżej prezentujemy ośmiu kandydatów do roli, których nazwiska najczęściej przewijały się w odniesieniu do tej roli.

Fantastyczna czwórka - kandydacii do roli Reeda Richardsa

Penn Badgley (Ty)

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku lub na początku 2024 roku. Premiera Fantastycznej czwórki zaplanowana jest na luty 2025 roku.