Dlaczego James Cameron zaadaptuje dziwaczne fantasy? Powód jest prosty

James Cameron ma ręce pełne roboty. Dopieszcza Avatar: Ogień i popiół, planuje czwartą i piątą część z tej serii, a także pracuje nad Ghosts of Hiroshima. Jakiś czas temu mówiono też, że może on zaadaptować dziwaczne fantasy, czyli powieść Diabły autorstwa Joe Abercrombie, z którym wspólnie napisze scenariusz do filmu. Dlaczego zdecydował się na projekt z mnichami, elfami, wilkołakami czy piratami w rolach głównych? Powód jest prosty.

James Cameron udzielił wywiadu Empire, w którym opowiedział o kulisach tej decyzji. Dlaczego zdecydował się na samodzielną adaptację tej specyficznej książki, która premierę miała w maju (USA) i czerwcu (Polska) 2025 roku?

Jest szalona. Jest totalnie odjechana. Czytałem niektóre fragmenty na głos mojej żonie Suzy i wtedy dotarło do mnie: "Bardzo lubię tę książkę. Powinienem po prostu kupić prawa do adaptacji."

Reżyser ma świadomość, że będzie to coś kompletnie innego od jego poprzednich projektów, a nawet tych, nad którymi ma pracować. Jak to skomentował?

To nie musi być tak świadome, jak Avatar. Nie sądzę, że to coś złego. [Ghosts of Hiroshima] to film, który musisz zrobić. The Devils to ten, który robisz dla zabawy.

