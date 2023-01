Fantastyczna Czwórka - aktor przyznaje, że był "okropny" jako Doktor Doom. Nie zrobiłby tego ponownie

Fot. Materiały prasowe

Fani czekają na ogłoszenie obsady do nowej Fantastycznej Czwórki z MCU. W międzyczasie aktor z filmu Foxa skomentował swój występ. Stwierdził, że jego Doktor Doom z 2015 roku był okropny i nie zdecydowałby się ponownie na tę rolę. Zobaczcie jego wypowiedź poniżej.

Przypominamy, że Fantastyczna Czwórka okazała się rozczarowaniem dla fanów produkcji superbohaterskich. Film wyreżyserował Josh Trank, a w Victora Von Dooma, rywala Reeda Richardsa i złoczyńcę, wcielił się Toby Kebbell.

Fantastyczna Czwórka - Toby Kebbell krytykuje swój występ jako Doktor Doom

Toby Kebbell w rozmowie z portalem ComicBook.com jasno dał do zrozumienia, że nie jest fanem swojego występu jako Doktor Doom w Fantastycznej Czwórce i na pytanie dziennikarza, czy wolałby zjeść łożysko, niż zrobić to ponownie, odpowiedział:

Zdecydowanie łożysko. Zjadłbym cały bukiet ciastek z łożyska zamiast zostać zapytany o to, czy wrócę i po raz kolejny będę okropny jako Doktor Doom. "Hej, byłeś beznadziejny jako Doktor Doom. Wrócisz i zrobisz to jeszcze raz?" - ech, nie.

Fantastyczna Czwórka z MCU- co wiemy?

Comicbook.com spytało Kevina Feige o obsadę Fantastycznej Czwórki. Prezes Marvel Studios stwierdził, że prawdopodobnie będzie to mieszanka debiutantów i znanych nazwisk z branży rozrywkowej, ponieważ zawsze priorytetem jest znalezienie odpowiedniego aktora do roli.

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku. Widowisko reżyseruje Matt Shakman.

Fantastyczna Czwórka - kandydaci do ról [PLOTKA]

Według nowych informacji istotnym kandydatem do roli Reeda Richardsa jest Tom Ellis, czyli tytułowa gwiazda serialu Lucyfer. Natomiast Maddie Hasson walczy o rolę Sue Storm. Aktorka znana jest z serialu Impulsie. Michael Provost jest faworytem do roli Johnny'ego Storma. Natomiast Jason Biggs brał udział w przesłuchaniu do roli Rzeczy, czyli czwartego członka grupy.

Maddie Hasson

W plotce czytamy też, że w przesłuchaniu do filmu brał udział Daveed Diggs, ale nie wiadomo do jakiej roli. Alexandra Daddario i Matthew Daddario również byli brani pod uwagę.