John Wick 4 - sojusznicy i wrogowie Baby Jagi na nowych okładkach

fot. 87Eleven Entertainment // Lionsgate // Summit Entertainment

John Wick 4 to kolejna część historii opowiadającej o tytułowym płatnym zabójcy, w którego wciela się Keanu Reeves. W nowej odsłonie John w końcu odnajduje sposób na pokonanie Wysokiego Stołu. Jednak zanim zdobędzie wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi z potężnymi sojuszami na całym świecie i siłami, które zamieniają starych przyjaciół we wrogów.

Magazyn Total Film opublikował nowe okładki promocyjne z czwartej części Johna Wicka. Oprócz tytułowego bohatera możemy na nich zobaczyć również m.in. Donniego Yena oraz Billa Skarsgårda. Przypomnijmy, że ten drugi gra postać, która nazywa się Marquis de Gramont. W jednym z wywiadów reżyser filmu Chad Stahelski powiedział o nim, że jest to bohater, który ma powiązania z wpływowymi osobami i stanowi klucz do zresetowania hierarchii. Współtwórca serii nie uważa go za antagonistę, ale to on jest odpowiedzialny za sprzątanie wszystkich bałaganów z pierwszych trzech filmów. Poniżej możecie obejrzeć dwie okładki z Total Filmu, które znajdują się na początku galerii.

John Wick - okładki z filmy i zdjęcia

W obsadzie oprócz Reevesa i Skarsgårda znajdują się Ian McShane, Lance Reddick, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Laurence Fishburne i Clancy Brown.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.