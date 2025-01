Start prac na planie Dexter: Resurrection. Pierwsze zdjęcie z kontynuacji - co sugeruje?

fot. Showtime

Dexter Morgan powróci. To informacja, o której fani wiedzą już od jakiegoś czasu. Mówi się, że do trzech razy sztuka, ponieważ twórcom już dwukrotnie nie udało się w satysfakcjonujący sposób zakończyć historii tej postaci. Michael C. Hall ma powrócić w kontynuacji o tytule Dexter: Resurrection, która otrzymała pierwsze zdjęcie zza kulis z okazji rozpoczęcia zdjęć.

fot. Showtime/Marcos Siega

Akcja prawdopodobnie będzie się dziać w Nowym Jorku i to niedługo po wydarzeniach z Dexter: New Blood, co wyjaśnia zimową scenerię na pierwszym zdjęciu. Na ten moment nie wiadomo, co główny bohater będzie tam robić. Zważywszy na jego działania w poprzedniej produkcji, może być on poszukiwany przez policję i na tym oprze się fabuła serialu. Czas pokaże, czy fani mają rację ze swoimi przewidywaniami.

Dexter: Resurrection – jak tytułowy bohater przeżył?

Wyjaśnienie przyniósł pierwszy odcinek Grzechu pierworodnego, który został wyemitowany w USA! Wygląda na to, że pocisk nie trafił jednak prosto w serce – Dexter zostaje zabrany na ostry dyżur i chociaż początkowo nie ma tętna, lekarze uciskają ranę i przywracają go do życia za pomocą defibrylatora. Słyszymy wewnętrzny monolog bohatera: "Ach, bijące serce. Przeżyję to. Jest dokładnie tak jak mówią. Życie przelatuje ci przed oczami." W ten sposób przechodzimy do fabuły skupionej na jego młodości, a ciąg dalszy jego losów w czasie teraźniejszym zobaczymy w kolejnym serialu.

Dexter: Resurrection - co wiemy?

Prace na planie ruszą jeszcze w styczniu 2025 roku. Natomiast premiera jest zaplanowana na czerwiec 2025 roku. W Polsce prawa do serialu ma SkyShowtime.

Szczegóły fabuły i wizji na serial nie zostały ujawnione. Na pewno, w odróżnieniu od New Blood, tym razem nie jest to projekt planowany na jeden sezon. Twórcy i obsada są otwarcie nastawieni na kolejne serie, jeśli ta odniesie sukces.

Showrunnerem jest Clyde Phillips, który wiele lat pracował przy Dexterze oraz stworzył spin-off pod tytułem Dexter: Grzech pierworodny. Michael C. Hall powraca jako Dexter Morgan oraz w roli producenta wykonawczego.