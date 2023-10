Loki - pradziadek Zielonego Goblina pojawił się w ostatnim odcinku?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatnim odcinku serialu Loki widzieliśmy scenę, w której Victor Timely w realiach 1893 roku pokazuje uczestnikom Wystawy Światowej w Chicago prototyp Wrzeciona Czasu. Po zobaczeniu jego możliwości chce go nabyć magnat finansowy, Richard Dixon - ostatecznie próbuje on dopaść Timely'ego za oszustwo na tym polu. Składa się jednak tak, że postać ta może być wzorowana na komiksowym pradziadku Normana Osborna aka Zielonego Goblina.

Dixon w napisach końcowych zostaje bowiem wymieniony jako "Wyzyskiwacz" (ang. "Robber Baron"). W komiksowym świecie Marvela istnieją dwie postacie korzystające z przydomka Robber Baron - w tym Alton Osborn, "Wyzyskiwacz", który zbudował fortunę rodziny Osbornów przez szereg nieuczciwych praktyk biznesowych, o czym dowiedzieliśmy się z miniserii Spider-Man: the Revenge of the Green Goblin. W MCU najprawdopodobniej pokazano nam wariację na temat tej postaci.

Loki s02e03 a scena po napisach Ant-Mana 3

Reżyser odcinka o tytule 1893, Kasra Farahani, zdradza, że przedstawiający Victora Timely'ego materiał dołączono do sceny po napisach w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania dopiero po tym, jak 2. sezon Lokiego był już gotowy - wcześniej nikt nie wiedział o tym, że włodarze Marvel Studios chcą zbudować pomost pomiędzy obiema produkcjami.

Pokazanie Baldera Odważnego było wyłącznie żartem

Z kolei producent wykonawczy Kevin Wright ujawnia, że pokazanie w ostatnim odcinku Baldera Odważnego, którego posąg na Wystawie Światowej ukazano obok posągów Odyna i Thora, miało być w zamierzeniu wyłącznie żartem. Przypomnijmy, że wcześniej wiele mówiono o usunięciu z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu sceny z udziałem właśnie tej postaci.

