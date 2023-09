Fantastyczna Czwórka - nowy kandydat do roli Reeda Richardsa. Dziwaczny wybór

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według MyTimeToshinehello, czyli osoby zawsze dobrze poinformowanej, Matt Smith tuż przed wybuchem strajku aktorów odmówił Marvelowi roli Reeda Richardsa w filmie Fantastyczna czwórka. Jest to kolejny z kandydatów, który odmawia z różnych względów. Wcześniej informowano, że roli też nie przyjął Adam Driver.

Fantastyczna Czwórka - kto zagra Reeda Richardsa?

Jak donoszą źródła scoopera Marvel chce złożyć ofertę lubianego aktorowi. Chodzi o to, że ma ją dostać Jake Gyllenhaal, który grał już w MCU postać Mysterio w filmie o Pajączku. Jest to więc dziwny wybór, który może też być przeszkodą dla aktora w przyjęciu roli. Na ten moment plotka nie mówi o tym, czy aktor jest tym w ogóle zainteresowany. Nie byłby to pierwszy raz, gdy aktor z wcześniejszą rolą w MCU dostaję szansę zagrania innej postaci. Tak było z Gemmą Chan, która najpierw występowała w Kapitan Marvel, by potem zagrać kogoś zupełnie innego w Eternal.

Finalne decyzje odnośnie tego, kto zagra i tak muszą poczekać na zakończenie strajku aktorów. Do tego momentu żaden aktor nie będzie też podpisywać kontraktu.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku w kinach.

