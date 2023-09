MCU - Agatha, Echo, X-Men ’97 i What If…? opóźnione. Tak teraz wygląda kalendarz premier seriali

Źródło: Marvel

Marvel Studios zmieniło daty premier wielu seriali MCU. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na trwający obecnie strajk WGA i SAG-AFTRA. Poniżej znajdziecie zaktualizowany kalendarz premier seriali. Tytuły są ustawione w chronologicznej kolejności.

Co ciekawe, z tymi rewelacjami pojawiła się także informacja, że Marvel po raz kolejny zmienił tytuł wyczekiwanego spin-offa WandaVision. Aktualnie zamiast Agatha: Coven of Chaos produkcja ma nazywać się Agatha: Darkhold Diaries.

MCU - kalendarz premier seriali

What If…? grudzień 2023 roku .

. Echo Hawkeye styczeń 2024 roku .

. X-Men ’97 początek 2024 roku .

. Agatha jesienią 2024 roku , prawdopodobnie na Halloween.

, prawdopodobnie na Halloween. Loki 6 października 2023 roku.

To nie wszystko. Strajk WGA i SAG-AFTRA wpłynął także na takie tytuły jak Daredevil: Born Again, Wonder Man i Ironheart, które wciąż nie zostały ukończone.

