Lilo i Stitch z pierwszym plakatem. Tak prezentuje się niebieski kosmita

Fot. Materiały prasowe

Disney udostępnił pierwszy plakat remaku live action klasycznej animacji Lilo i Stitch. Dotychczas mogliśmy już zobaczyć uroczego niebieskiego kosmitę na udostępnionym już teaserze i zdjęciach z planu. Jest to więc kolejna próba Disneya, by przedstawić młodym widzom kultową postać w nowej odsłonie. Jednocześnie nie jest jedyna, bo zanim obejrzymy ten film, do kina trafi Mufasa. Król lew. Wszyscy spodziewają się sukcesu, ale czy Lilo i Stitch mają potencjał, by go odnieść?

Lilo i Stitch - plakat

Kto pojawi się w live action wersji Lilo i Stitch?

W obsadzie live-action Disneya znajdują się Maia Kealoha jako Lilo, Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizebeth Agudong jako Nani i Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani w bajce, zagra nową postać, panią Kekoa. Amy Hill także również będzie nową bohaterką o imieniu Tūtū.

Za kamerą remake'a stoi Dean Fleischer Camp, filmowiec który dostał nominację do Oscara w kategorii najlepszego długometrażowego filmu animowanego za produkcję Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz do adaptacji, a Ryan Halprin jest producentem wykonawczym.

Live-action Lilo & Stitch ma zadebiutować na Disney+. Kinowa data premiery została zapowiedziana na 23 maja 2025 roku.