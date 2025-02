Fantastyczna Czwórka z MCU skrywa mroczny sekret? Ta teoria wiele wyjaśnia

fot. Marvel Studios

Reklama

W trailerze do Fantastycznej Czwórki zostało pokazane, że drużyna superbohaterów ma status celebrytów w retrofuturystycznym świecie. Wiemy również, że została wystrzelona w kosmos, z którego rzekomo otrzymała swoje wyjątkowe moce, a także, że planuje drugi lot, chociaż nie wiadomo, w jakim celu. Wreszcie, jest scena, w której Mister Fantastic pisze na tablicy obliczenia, które wyglądają jak wizualizacja tunelu czasoprzestrzennego. No dobrze, a dlaczego to ważne?

Fantastyczna Czwórka skrywa mroczny sekret? [TEORIA]

Dziennikarz z portalu Screen Rant uważa, że w filmie pojawi się Franklin, syn Reeda i Sue, na którego polowałby Galactus ze względu na ogromną moc chłopca. Choć nie potwierdzono, że postać wystąpi w filmie, zdaniem Kevina właśnie na to wskazuje podtytuł Pierwsze kroki. Co więcej, to wyjaśniałoby, dlaczego nadejście złoczyńcy „nagle stanie się bardzo osobiste” dla Fantastycznej Czwórki.

Co więcej, już od dłuższego czasu fani spekulują, że Fantastyczna Czwórka tak naprawdę nie pochodzi z retrofuturystycznego świata, a Ziemi-616. Dlatego we wstępie wspomnieliśmy między innymi o tunelu czasoprzestrzennym i tajemniczej drugiej wyprawie w kosmos. Kevin Erdmann idzie o krok dalej. Sądzi, że Pierwsza Rodzina podróżuje z jednej rzeczywistości do drugiej, by uciec przed Galactusem, jednocześnie skazując zamieszkane przez siebie planety na konsumpcję. Co oznacza, że dobrze wiedzieliby o nadejściu złoczyńcy.

Fantastyczna Czwórka - najwięksi wrogowie. Części z nich spodziewajcie się w filmie