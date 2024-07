Fantastyczna Czwórka – pierwsze zdjęcia z planu. Lądowisko z logiem drużyny w budowie

fot. materiały prasowe

Po długich miesiącach opóźnień w końcu rozpoczęto pierwsze plenerowe prace na planie The Fantastic Four: First Steps. Zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach, więc prawdopodobnie będzie okazja zobaczyć członków Fantastycznej Czwórki w ich kultowych strojach. Zanim do tego dojdzie, możemy podziwiać postęp budowania scenografii na planie.

Fantastyczna Czwórka – lądowisko drużyny na pierwszych zdjęciach

Profil UnBoxPHD w serwisie X udostępniło kilka pierwszych zdjęć pochodzących z planu filmu Fantastyczna Czwórka od Marvela. Jak możemy zobaczyć, budowane jest lądowisko z wielkim logiem drużyny, które znajduje się przed wieżowcem Baxtera, czyli główną siedzibą bohaterów. Ujęcia prezentują także inne elementy scenografii, w tym małe miasteczko.

Fantastyczna Czwórka - obsada i data premiery

Reżyserem Fantastycznej Czwórki jest Matt Shakman, który wcześniej pracował nad WandaVision, Grą o Tron, The Boys, czy Sukcesją. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka – premierę w kinach zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.

