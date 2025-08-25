Aktor o trzech ostatnich odcinkach Peacemakera. „Są jak zupełnie nowy sezon”

fot. HBO Max

Peacemaker powrócił po trzech latach w wielkim stylu. W serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon ma 99% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, którzy mieli okazję obejrzeć 5 pierwszych odcinków. Co odtwórca roli Economosa zdradził na temat drugiej połowy nowej serii?

W drugim sezonie John Economos znowu pracuje dla ARGUS, który zajmuje się różnymi operacjami rządowymi związanymi z superbohaterami i metaludźmi. Obserwuje również Peacemakera, który korzysta z należącej do jego rodziny Kwantowego składanego schowka z modułem przestrzennym poza jego wymiarem. Smith przypadkowo odkrył, że istnieje świat, w którym jego rodziny nie spotkała tragedia. Jednak ARGUS nie chce, aby powstała kolejna wyrwa w wyniku używania kieszonkowego wszechświata, dlatego wyznaczyło Economosa do śledzenia poczynań Peacemakera.

Trzy ostatnie odcinki Peacemakera będą szalone

W rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter Steve Agee grający Economosa przyznał dziennikarzowi rację, że drugi sezon można określić powiedzeniem "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma". Dodał, że to ważny temat, który przewija się przez całą nową serię. Dziennikarz potwierdził również, że miał do dyspozycji tylko pięć z ośmiu odcinków sezonu na co aktor zdradził, że jest ku temu powód.

Ostatnie trzy odcinki są prawie jak zupełnie nowy sezon. Są absolutnie szalone i jeszcze bardziej wkraczają w to zagadnienie.

Peacemaker - drugi odcinek 29 sierpnia na HBO Max.

