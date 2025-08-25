Aktor o trzech ostatnich odcinkach Peacemakera. „Są jak zupełnie nowy sezon”
W najnowszym wywiadzie Steve Agee, który wciela się w Johna Economosa, zdradził, co czeka widzów w drugiej połowie nowego sezonu Peacemakera.
Peacemaker powrócił po trzech latach w wielkim stylu. W serwisie Rotten Tomatoes drugi sezon ma 99% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, którzy mieli okazję obejrzeć 5 pierwszych odcinków. Co odtwórca roli Economosa zdradził na temat drugiej połowy nowej serii?
Czytaj więcej: Peacemaker w 2. sezonie wspomni postać z Legionu samobójców. Wielkie zaskoczenie
W drugim sezonie John Economos znowu pracuje dla ARGUS, który zajmuje się różnymi operacjami rządowymi związanymi z superbohaterami i metaludźmi. Obserwuje również Peacemakera, który korzysta z należącej do jego rodziny Kwantowego składanego schowka z modułem przestrzennym poza jego wymiarem. Smith przypadkowo odkrył, że istnieje świat, w którym jego rodziny nie spotkała tragedia. Jednak ARGUS nie chce, aby powstała kolejna wyrwa w wyniku używania kieszonkowego wszechświata, dlatego wyznaczyło Economosa do śledzenia poczynań Peacemakera.
Trzy ostatnie odcinki Peacemakera będą szalone
W rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter Steve Agee grający Economosa przyznał dziennikarzowi rację, że drugi sezon można określić powiedzeniem "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma". Dodał, że to ważny temat, który przewija się przez całą nową serię. Dziennikarz potwierdził również, że miał do dyspozycji tylko pięć z ośmiu odcinków sezonu na co aktor zdradził, że jest ku temu powód.
Peacemaker - drugi odcinek 29 sierpnia na HBO Max.
Źródło: hollywoodreporter.com
