Netflix będzie musiał cofnąć podwyżki w Polsce? UOKiK stawia zarzuty

Czy Netflix będzie musiał zwrócić polskim użytkownikom serwisu pieniądze bądź cofnie ogłoszone w zeszłym roku podwyżki? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na celownik działania streamingowego giganta w naszym kraju, stawiając firmie poważne zarzuty.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
To mogą być najpoważniejsze jak do tej pory zarzuty postawione polskiemu oddziałowi serwisu Netflix. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny uznał, że wprowadzone w zeszłym roku przez platformę podwyżki opłaty subskrypcyjnej w naszym kraju odbyły się niezgodnie z przyjętymi normami i regułami z pominięciem uzyskania wyraźnej zgody klienta na czele. 

Przypomnijmy, że w sierpniu 2024 roku platforma zwiększyła koszty subskrypcji w Polsce nawet o 7 zł miesięcznie, o czym użytkownicy byli informowani mailowo i w ramach komunikatu pojawiającego się po wejściu w swój profil. Netflix wyszedł z założenia, że brak reakcji ze strony użytkowników serwisu jest wyrażeniem zgody na nowe warunki. Zupełnie inną perspektywę przedstawia UOKiK:

Jednak nie zostały spełnione warunki niezbędne do tego, aby zmiany dotyczące ceny były zgodne z prawem. Brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce, Netflix traktuje jako zgodę na wyższą opłatę. (...) Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach. Sytuacji tej nie zmieni klauzula modyfikacyjna zawarta w umowie, która w przypadku Netfliksa zostawia zresztą przedsiębiorcy niemal nieograniczoną swobodę przy wprowadzaniu zmian. Tego rodzaju modyfikacje nie mogą odbywać się jednostronnie.

Prezes UOKiK dodaje:

Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że "brak sprzeciwu" oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi – jak każde świadczenie – nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać. 

Jeśli zarzuty te potwierdzą się w prowadzonym już postępowaniu, na Netflix może zostać nałożona wielka kara finansowa w wysokości 10% rocznych obrotów za każde postanowienie bądź też będzie on zmuszony do zwrotu niesłusznie pobranych opłat i cofnięcia decyzji o podwyżkach. 

W swoim komunikacie UOKiK potwierdza, że w chwili obecnej przygląda się regulaminom i praktykom stosowanym również w innych firmach: Disney+, Apple, HBO Max, Google wraz z YouTube Premium, Microsoft z GamePass, Sony wraz z PlayStation Plus i Adobe. Niektóre z nich już deklarują zmianę swoich zasad działania. 

Źródło: UOKiK/Rzeczpospolita/Wirtualne Media

