Fascynująca biografia Napoleona już w całości

W oczekiwaniu na filmową biografię Napoleona w reżyserii Ridleya Scotta osoby zainteresowane postacią francuskiego władcy mogą sięgnąć po właśnie wydaną, jego dwutomową (oryginalnie wydaną w czterech tomach), fabularyzowaną biografię. Jej autorem jest francuski historyk Max Gallo, spod pióra którego wyszły liczne książki opisujące życie sławnych postaci.

W pierwszej części autor opisuje początkowe lata zawrotnej kariery Napoleona, zwieńczone bitwą pod Austerlitz i obaleniem europejskich potęg na kolana.

Drugi tom biografii Napoleona obejmuje późniejsze lata jego panowania, momenty triumfów, ale i największych porażek aż do śmierci w 1821 roku.

Biografia Napoleona ukazała się nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

Biografia Napoleona Maxa Gallo - okładki

Napoleon. Tom 1 - okładka

Napoleon. Tom 1 - opis książki

Pierwsza część zbeletryzowanej biografii najsłynniejszego Francuza. Opowiada o początkach niezwykłego losu człowieka, który wyrósł w czasach rewolucji francuskiej, w chwili zaś jej zakończenia był już generałem. Miał za sobą błyskotliwą karierę we Włoszech i już snuł marzenia na miarę Aleksandra Wielkiego.

W roku 1799 roku trzydziestoletni Napoleon zostaje pierwszym konsulem. Pięć lat później jest już cesarzem i wkrótce pod Austerlitz rozgromi koalicję antyfrancuską. Czy udałoby mu się zrobić tę zawrotną karierę, gdyby nie geniusz, energia i upór, dzięki którym pokonywał wszelkie przeszkody na swej drodze.

Napoleon. Tom 2 - opis książki

Druga część zbeletryzowanej biografii Napoleona, obejmuje lata 1806–1821. Cesarz pokonuje największych władców: pod Jeną, pod Frydlandem, pod Wagram. Jego podboje nie ograniczają się do bitewnych pół, z nie mniejszą energią zdobywa kobiety: Polkę Marię Walewską i Austriaczkę Marię Ludwikę, wnuczkę Marii Antoniny.

W 1812 roku na czele Wielkiej Armii wkracza do Rosji. Odtąd powoli jego gwiazda zaczyna gasnąć. Pokonany przez srogi klimat, a potem sprzymierzoną przeciw niemu Europę, zostaje zesłany na Elbę. Jeszcze raz zrywa się do lotu, ale nad błotnistą równiną Waterloo nie wstanie już słońce Austerlitz. Anglicy przykują Napoleona do skały Wyspy Świętej Heleny, ale on odnosi swe największe zwycięstwo – żyje w pamięci potomnych. Jest nieśmiertelny.

Max Gallo - o autorze

Francuski historyk i powieściopisarz, uważany jest za niedoścignionego mistrza biografii, m.in. Robespierre’a, de Gaulle’a oraz niezwykle poczytnej tetralogii o Napoleonie (wyd. REBIS, 2002-2003). Łącząc gruntowną analizę źródeł z żywą i ciekawą narracją, pisze książki, które nie tylko dostarczają rzetelną wiedzę, ale też są wyśmienitą lekturą.