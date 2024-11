Kontynuacja Dextera powiększa obsady. Gwiazdy Gry o tron i Sex Education na ekranie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Jeff Sneider, którego informacje czasem się sprawdzają, Peter Dinklage (Gra o tron) oraz Gillian Anderson (Sex Education) negocjują szczegóły kontraktu, by wystąpić w Dexter: Resurrection. Szczegóły ich ról nie są znane, ale już pojawiły się spekulacje, że jedna z tych osób może zagrać czarny charakter.

Dexter: Resurrection - co wiemy?

Oficjalnie wiemy, że będzie to kontynuacja historii Dextera Morgana, który jakoś przeżył wydarzenia z miniserialu Dexter: New Blood z 2021 roku. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, ale sugerowano, że tym razem może to być historia wielosezonowa, w odróżnieniu od New Blood. Michael C. Hall powróci w głównej roli.

Prace na planie ruszą w styczniu 2025 roku. Wstępnie mówiono o premierze latem 2025 roku, ale konkretnej daty jeszcze nie ustalono. Wkrótce powinniśmy poznać oficjalne informacje.

Zanim jednak obejrzymy kontynuację, na ekranach zadebiutuje prequel, czyli Dexter: Grzech pierworodny, który opowiada o młodości i początkach Dextera Morgana. Projekt w Polsce zadebiutuje na SkyShowtime.