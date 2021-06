Fast and Furious 9 - czy Han zemści się na Shawie? Jest komentarz - film bije rekordy

fot. materiały prasowe

Ku radości fanów serii w filmie Fast and Furious 9 powraca Han grany przez Sunga Kanga. Postać do tej pory była uznawana za zmarłą po wydarzeniach z filmu Szybcy i wściekli: Tokio Drift i sceny po napisach Szybkich i wściekłych 6, która wyjawiła, że za jego śmierć odpowiada Deckard Shaw grany przez Jasona Stathama. Przez lata fani prowadzili kampanię o nazwie Justice for Han, czyli sprawiedliwość dla Hana. Pozostaje pytanie... czy za to, co się stało, Han będzie chciał się zemścić na Deckardzie? Sung Kang został o to zapytany w jednym z wywiadów.

- Odkładając na bok wszelkie żarty, Han utracił swoją miłość i on pragnie zemsty. Potrzebuje tego. Pytanie brzmi: jak mści się ktoś taki jak Han? Czy robi to siłą, czy może psychologicznie? Emocjonalnie? Jakie podejmuje kroki? Tego szukam w takim potencjalnym wątku. Czy podejście do niego będzie tradycyjne? Nie sądzę, by mógł walczyć z Deckardem Shawem jeden na jednego. Deckard Shaw to w końcu Jason Statham. Zna sztuki walki, a Han ich nie zna. Wiem to, bo Sung Kang nie zna sztuk walki. Jeśli ja ich nie znam, Han także ich nie zna. Han jest bardziej kochankiem, nie wojownikiem. Zobaczymy więc jak to się potoczy.

Han często był widziany, jak coś przegryzał. Jaką lubi przekąskę? Kang tłumaczy, że są to czipsy serowe Frito Lays.

Szybcy i wściekli 9

Szybcy i wściekli 9 - ile film zarobi?

Według prognoz opublikowanych przez Deadline.com film Szybcy i wściekli 9 będzie pierwszym tytułem w czasach pandemii, który doczeka się największej dystrybucji na terenie USA i Kanady na poziomie bliskim przed pandemią (wciąż są reżimy sanitarne w wielu miastach). Prognozuje się, że w amerykańskim box office film może osiągnąć kwotę powyżej 70 mln dolarów. Będzie to największe otwarcia w czasach pandemii.

Pierwsze wyniki z czwartkowych pokazów wieczornych zwiastują otwarcie na poziomie przed pandemią koronawirusa. Szybcy i wściekli 9 zebrali 7,1 mln dolarów. Jest to większa kwota niż filmu Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw w 2019 roku, który osiągnął 5,8 mln dolarów. Oczywiście to też jest rekord czasów pandemii. Lepsze wyniki z pokazów wieczornych miały trzy odsłony: Szybcy i wściekli 7 (15,8 mln dolarów), Szybcy i wściekli 8 (10,4 mln dolarów) oraz Szybcy i wściekli 6 (7,5 mln dolarów).