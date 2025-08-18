F1: film niedługo na VOD. Kiedy premiera światowa online?

fot. Apple Original Films // Warner Bros.

Reklama

Oficjalnie ogłoszono datę światowej premiery filmu F1 na VOD. 22 sierpnia produkcja trafi do sprzedaży cyfrowej w amerykańskich sklepach online, w których za określoną kwotę można zakupić dostęp do danego tytułu lub wypożyczyć go na 48 godzin. O wiele później F1 będzie dostępny na platformie streamingowej Apple TV+ opartej na subskrypcji.

Na ten moment nie wiemy, czy ta data premiery pokrywa się z debiutem w Polsce – niektóre tytuły mają globalny start dystrybucji na VOD, inne pojawiają się w wielu krajach później niż w USA.

Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

F1: Film – box office

F1: Film zebrał w kinach na całym świecie 590 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów. Nie udało się więc zwrócić kosztów produkcji, które były rekordowo wysokie. Wpływy ze sprzedaży VOD na pewno trochę w tym pomogą.

Pomimo tego F1 jest najbardziej dochodowym filmem opartym na oryginalnym pomyśle w ostatniej dekadzie. Jest to również najbardziej dochodowy film w karierze Brada Pitta. Rekordzistą do tej pory było World War Z (536 mln dolarów).

Gdy będziemy mieć potwierdzenie polskiej daty premiery, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.