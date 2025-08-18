F1: film niedługo na VOD. Kiedy premiera światowa online?
F1 to film, który spodobał się widzom w kinach i zebrał dobre opinie. Po dwóch miesiącach wyświetlania na wielkim ekranie ogłoszono, że czas na premierę online. Na razie ujawniono datę światowej premiery w VOD.
Oficjalnie ogłoszono datę światowej premiery filmu F1 na VOD. 22 sierpnia produkcja trafi do sprzedaży cyfrowej w amerykańskich sklepach online, w których za określoną kwotę można zakupić dostęp do danego tytułu lub wypożyczyć go na 48 godzin. O wiele później F1 będzie dostępny na platformie streamingowej Apple TV+ opartej na subskrypcji.
Na ten moment nie wiemy, czy ta data premiery pokrywa się z debiutem w Polsce – niektóre tytuły mają globalny start dystrybucji na VOD, inne pojawiają się w wielu krajach później niż w USA.
F1: Film – box office
F1: Film zebrał w kinach na całym świecie 590 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów. Nie udało się więc zwrócić kosztów produkcji, które były rekordowo wysokie. Wpływy ze sprzedaży VOD na pewno trochę w tym pomogą.
Pomimo tego F1 jest najbardziej dochodowym filmem opartym na oryginalnym pomyśle w ostatniej dekadzie. Jest to również najbardziej dochodowy film w karierze Brada Pitta. Rekordzistą do tej pory było World War Z (536 mln dolarów).
Gdy będziemy mieć potwierdzenie polskiej daty premiery, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.
Źródło: World of Reel
