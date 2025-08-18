Reklama
placeholder

F1: film niedługo na VOD. Kiedy premiera światowa online?

F1 to film, który spodobał się widzom w kinach i zebrał dobre opinie. Po dwóch miesiącach wyświetlania na wielkim ekranie ogłoszono, że czas na premierę online. Na razie ujawniono datę światowej premiery w VOD.
Reklama
placeholder

F1 to film, który spodobał się widzom w kinach i zebrał dobre opinie. Po dwóch miesiącach wyświetlania na wielkim ekranie ogłoszono, że czas na premierę online. Na razie ujawniono datę światowej premiery w VOD.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  VOD 
F1
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  VOD 
F1
50. F1: Film – 83% fot. Apple Original Films // Warner Bros.
Reklama

Oficjalnie ogłoszono datę światowej premiery filmu  F1 na VOD. 22 sierpnia produkcja trafi do sprzedaży cyfrowej w amerykańskich sklepach online, w których za określoną kwotę można zakupić dostęp do danego tytułu lub wypożyczyć go na 48 godzin. O wiele później F1 będzie dostępny na platformie streamingowej Apple TV+ opartej na subskrypcji.

Na ten moment nie wiemy, czy ta data premiery pokrywa się z debiutem w Polsce – niektóre tytuły mają globalny start dystrybucji na VOD, inne pojawiają się w wielu krajach później niż w USA.

Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

F1: Film – box office

F1: Film zebrał w kinach na całym świecie 590 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów. Nie udało się więc zwrócić kosztów produkcji, które były rekordowo wysokie. Wpływy ze sprzedaży VOD na pewno trochę w tym pomogą.

Pomimo tego F1 jest najbardziej dochodowym filmem opartym na oryginalnym pomyśle w ostatniej dekadzie. Jest to również najbardziej dochodowy film w karierze Brada Pitta. Rekordzistą do tej pory było World War Z (536 mln dolarów).

Gdy będziemy mieć potwierdzenie polskiej daty premiery, niezwłocznie Was o tym poinformujemy.

Źródło: World of Reel

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,9

2025
F1: Film
Zobacz w kinie F1: Film Dramat

Najnowsze

1 Śnieżka
-

Gal Gadot wydaje nowe oświadczenie w sprawie Śnieżki. Polityka nie była jedynym powodem porażki

2 Deadpool
-

Wielkie zamieszanie wokół Deadpoola w Avengers: Doomsday. Albo go nie ma, albo ma własną grupę

3 Nikt 2
-

Nikt 2 ze słabszym wynikiem finansowym niż oczekiwano [BOX OFFICE]

4 2. Czarna Pantera w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
-
Plotka

Co z nową Czarną Pantera w MCU? Plotka znów sugeruje nazwisko

5 15. Władca Pierścieni: Powrót króla (2003)
-

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

6 Generał Zod - Terrance Stamp
-

Terence Stamp nie żyje. Wybitny aktor i generał Zod zmarł w wieku 87 lat

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e158

Moda na sukces

s42e219

Ridiculousness

s42e220

Ridiculousness

s42e221

Ridiculousness

s42e222

Ridiculousness

s38e147

Zatoka serc

s12e21

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e17

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Robert Redford
Robert Redford

ur. 1936, kończy 89 lat

Roman Polański
Roman Polański

ur. 1933, kończy 92 lat

Christian Slater
Christian Slater

ur. 1969, kończy 56 lat

Richard Harmon
Richard Harmon

ur. 1991, kończy 34 lat

Madeleine Stowe
Madeleine Stowe

ur. 1958, kończy 67 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV