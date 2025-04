Słynny DJ w Fatal Fury: City of the Wolves. Salvatore Ganacci zapewni muzykę i... stanie do walki!

fot. SNK Corporation

Choć mogło się wydawać, że nic nie przebije zapowiedzi pojawienia się Cristiano Ronaldo w Fatal Fury: City of the Wolves, studio SNK Corporation postanowiło ponownie zaskoczyć fanów marki i ogłosiło kolejny, zaskakujący występ gościnny. W nowej części serii zobaczymy Salvatore’a Ganacciego — bośniacko-szwedzkiego DJ-a i producenta muzycznego, znanego z szalonych klipów i zapadających w pamięć show na żywo.

W grze pojawi się aż 11 utworów autorstwa Ganacciego, ale na tym jego udział się nie kończy. Podobnie jak Cristiano Ronaldo, DJ będzie grywalną postacią z unikalnym zestawem ciosów i ruchów, a także własnym wątkiem fabularnym.

Oprócz powyższej zapowiedzi, w sieci pojawił się również drugi materiał wideo, tym razem w pełni skupiający się na przedstawieniu rozgrywki.

Poniżej możecie zapoznać się także z krótkim wideo, w którym Cristiano Ronaldo mówi o dołączeniu do City of the Wolves.

Fatal Fury: City of the Wolves - premiera gry już 24 kwietnia na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.