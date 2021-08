Fear the Walking Dead - teaser z 7. sezonu. Czy powstanie spin-off o Strandzie?

fot. AMC

W 7. sezonie bohaterowie Fear the Walking Dead będą mierzyć się z nową rzeczywistością spowodowaną zagładą nuklearną. Ci którzy przeżyli będą musieli zdecydować, jak będzie wyglądał ich nowy "początek" w świecie pozbawionym światła i nadziei, w którym powietrze na zewnątrz jest tak samo zabójcze jak zainfekowani. Ocaleni dowiedzą się, kim naprawdę są i do czego są zdolni. Część z nich stanie na wysokości zadania, inni znajdą nowy cel, a niektórzy zdefiniują się na nowo.

Do sieci trafił nowy teaser zapowiadający te wydarzenia z nadchodzącego sezonu. W tle słyszymy ogłoszenie informujące, że osoby, które przeżyły muszą się ewakuować i znaleźć schronienie pod ziemią lub w dużych budynkach.

https://twitter.com/FearTWD/status/1432157281559490562

Pojawiła się również inna krótka zapowiedź nowej serii. W niej w tle wypowiada się Victor Strand, który oznajmia, że przyszła kolej na niego.

Colman Domingo wcielający się w Victora Stranda w wywiadzie dla Deadline został zapytany czy spin-off o jego bohaterze miałby potencjał. Aktor odpowiedział, że tak i sam już wpadł na ten pomysł.

Pomyślałem:„ Wiesz co? Nie wiem, jak długo potrwa nasz serial". Może trwać 8, 9, 10, 12 sezonów. Ale myślę, że Victor jest tak fascynującą postacią, że zasłużył na swój własny rodzaj uniwersum. Rozwijałem się wraz z tą postacią i rozumiem jego niepoprawne zachowanie oraz jaki jest dobry lub zły. Myślę, że ma on o wiele więcej historii do opowiedzenia, bo na przykład chwilę wcześniej nie miałeś pojęcia, że potrafi mówić płynnie po hiszpańsku, latać samolotem czy sterować łodzią. Jest jak James Bond apokalipsy zombie. Chciałbym zobaczyć, do czego by to doprowadziło. Kto wie?

W 7. sezonie Domingo będzie pełnić rolę producenta serialu, a obecnie promuje film Candyman, w którym wystąpił w jednej z głównych ról. Potwierdzony jest spin-off Fear the Walking Dead zatytułowany Dead in the Water. Trafi do dystrybucji cyfrowej i opowie historię ludzi z łodzi podwodnej, która pojawiła się w 6. serii.

W nadchodzącym sezonie ponownie zobaczymy m.in. Alycię Debnam-Carey, Lenniego Jamesa, Austina Amelio, Mo Collins, Maggie Grace, Christine Evangelistę, Jennę Elfman, Rubéna Bladesa i Danay Garcię. Powróci też Sydney Lemmon jako Isabelle, a do obsady dołączy Gus Halper jako Will.

Fear the Walking Dead - polska premiera pierwszego odcinka 7. sezonu 18 października o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na AMC.