Fear the Walking Dead - zdjęcia i teaser z finału serialu. Horda zombie i Madison na tropie Troya

Fear the Walking Dead zbliża się wielkimi krokami do końca. Do wyemitowania pozostał już tylko dwuodcinkowy finał, który zakończy ten serial. Jedenasty epizod nosi tytuł Fighting Like You, czyli Walcząc jak ty. W jego opisie możemy przeczytać, że horda dowodzona przez Troya otacza mury PADRE, a Madison i jej ludzie muszą walczyć o przetrwanie, aby ocalić to, co pozostało. Z kolei dwunasty odcinek nazywa się The Road Ahead, czyli Droga przed nami. W nim los ocalałych z PADRE spocznie w rękach nieoczekiwanego bohatera.

W sieci pojawił się teaser, który zapowiada wydarzenia z finału spin-offu The Walking Dead. Ponadto udostępniono zdjęcia z 11. odcinka, na których znajdują się Madison (Kim Dickens), Troy (Daniel Sharman), Victor (Colman Domingo), Daniel (Rubén Blades), Luciana (Danay Garcia), June (Jenna Elfman) i Odessa (Jayla Walton). Poniżej możecie też obejrzeć fotografie zza kulis 10. epizodu.

Fear the Walking Dead - teaser finału

Fear the Walking Dead - zdjęcia z finału serialu

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 11

Fear the Walking Dead - zdjęcia zza kulis 10. odcinka

Fear the Walking Dead - sezon 8, odcinek 10 (zdjęcie zza kulis)

Fear the Walking Dead - polska premiera 11. i 12. odcinka 20 listopada o 3:00 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na polskim kanale AMC.