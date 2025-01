Jak David Lynch uratował karierę Naomi Watts? "Nie jestem zabawna, nie jestem seksowna..."

Obecnie jest znana jako gwiazda Hollywood, która została dwukrotnie nominowana do prestiżowego Oscara. Nie zawsze jednak w jej karierze było tak kolorowo. Gdyby nie jeden z najlepszych reżyserów, który niedawno odszedł z tego świata, jej życie mogło wyglądać kompletnie inaczej.

Mowa o Naomi Watts, która przed występem w Mulholland Dr. borykała się z wieloma problemami szczególnie pod kątem zawodowym. Aktorka miała trudności z odnalezieniem się w Hollywood i znalezieniem dla siebie nowych ról. Przed występem w filmie Davida Lyncha grała głównie w reklamach i niezależnych produkcjach o niskim budżecie, który nie przyniosły jej rozgłosu. Aktorka była na tyle zrezygnowana, że niemal kompletnie zrezygnowała z aktorstwa i przeprowadziła z powrotem do Australii. Powstrzymał ją przed tym David Lynch.

Co miało być ostatnim projektem Davida Lyncha?

O wszystkim opowiedziała w wywiadzie dla Entertainment Weekly:

Nie zostałabym [w Hollywood] gdyby nie David Lynch. Przez dziesięć lat nie miałam szczęścia przy przesłuchaniach do ról. Dosłownie odpychałam od siebie ludzi. Czyli się przeze mnie niekomfortowo, bo ciągle mówiłam: "Potrzebuję pracy, potrzebuję pracy!" W pewnym momencie nawet mój agent powiedział, że wprawiam ludzi w dyskomfort z tego powodu. "Tak, potrzebuję pracy. Jestem zdesperowana, muszę pracować." Wielokrotnie planowałam powrót do domu.

Krótko mówiąc - David Lynch się ze mną skontaktował. On miał kompletnie inną metodę przesłuchiwania do roli. Kazał mi usiąść, spojrzał mi w oczy i zadawał pytania. "Jak mam ci zejść z drogi, jak mam to wszystko przyspieszyć?" Czułam, że się do tego nie nadaję. Nie jestem zabawna, nie jestem seksowna, jestem zbyt stara i tak dalej i tak dalej. A on po prostu spojrzał na mnie i był w stanie rozwiać te wątpliwości.