Cień i kość oraz 4 inne seriale. Netflix kasuje tytuły

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Netflix podjął decyzję o losie 5 seriali. Według Deadline jest to efekt analizy wpływu strajku aktorów i scenarzystów, które łącznie doprowadziły do półrocznej blokady pracy na planach i braku pracy scenarzystów. Stąd też niektóre seriale zostały wyrzucone do kosza z tych przyczyn. Mamy tutaj takie tytuł jak Glamorous, Agent Elvis, Farzar i Captain Fall.

Cień i kość skacowane

Kasacja serialu Cień i kość jest zdecydowanie największą z dzisiejszych. Choć typowa dla Netflixa ocena popularność w porównaniu do kosztów jak najbardziej była częścią tego procesu, czynników jest tutaj więcej. Opóźnienia zbudowały duże przerwy pomiędzy sezonami, co docelowo odbiłoby się na oglądalność serialu. Dodatkowo dziennikarz zwraca uwagę, że telewizje oraz platformy są w trakcie zmian strategii tworzenia treści, które związane są z mniejszymi wydatkami i większym skupieniem na jakości. Problemem Cień i kość była też mniejsza popularność 2. sezonu w porównaniu do pierwszego oraz wysoki budżet.

Skasowanie Cień i kość jest jednoznacznie z anulowaniem spin-offu o Wronach. Potwierdza to autorka książek, który wyraża rozczarowanie decyzją Netflixa.