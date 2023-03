Filmowi i serialowi złoczyńcy, którzy chcieli dobrze, ale wybrali złe metody

materiały prasowe

Obecnie kino odchodzi od wizerunku antagonisty złego do szpiku kości, którego jedyną motywacją jest czynienie zła. W filmach i serialach nam współczesnych, coraz łatwiej odnaleźć antagonistów, którym do pewnego stopnia możemy przyznać rację. Dzieje się tak ostatnio w Kinowym Uniwersum Marvela, bo między innymi Thanos działał według siebie z dobrymi intencjami, ale wcześniej mieliśmy też Barona Zemo, który chciał ukarać superbohaterów za ich samowolkę podczas działań w Sokovii. W nowych fazach sytuacja jest kontynuowana i chociażby Gorr miał powody do zemsty na bogach. Tego typu przypadki mają prawdopodobnie na celu unikanie typowych wrogów, którzy czynią zło dla samego zła. Scenarzystom chodzi o więcej odcieni szarości.

Ale nie tylko mówimy o przeciwnikach w filmach superbohaterskich. Mamy też kultowy przykład Dextera, który w zasadzie jest tytułową postacią serialu, ale jego czyny trudno uznać jednoznacznie za moralnie właściwe. Przykładów jest w popkulturze więcej, a Buzzfeed przedstawił wybrane typy takich postaci.

Filmowi i serialowi złoczyńcy, którzy wcale nie musieli być źli

1. Ava, Ex Machina (2014) - wysoce inteligentny android, stworzony przez Nathana Batemana. Oglądając Avę poznajemy jej sposób myślenia i zaczynamy zastanawiać się, czy ona faktycznie jest świadoma i może stać się maszyną do zabijania. W końcu tak się dzieje, ale jej bunt wziął się z tego jak była traktowana i tego, że chciała być wolna. Wybrane przez nią metody są oczywiście złe, ale nie dziwi, że chciała się stamtąd wyrwać.