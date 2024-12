Barbie 2 jednak powstanie?! Jest pomysł i pierwsze informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdy Barbie: Stacie na ratunek zakończyła emisję w kinach w 2023 roku z wynikiem 1,4 mld dolarów, naturalnie pojawił się temat kontynuacji, ale nic otwarcie nie ogłoszono. Wiemy jednak, jak działa Hollywood – jeśli coś odnosi tak gigantyczny sukces, trzeba sprawdzić możliwość jego kapitalizacji. Wygląda na to, że Barbie 2 jednak powstanie.

Barbie 2 powstanie

Jak donosi The Hollywood Reporter, Greta Gerwig (reżyserka, współscenarzystka) i Noah Baumbach (współscenarzysta) dostali zielone światło od Warner Bros. z zaskakującym warunkiem: "Zrobimy sequel, jeśli będziecie uważać, że macie na to dobry pomysł". Źródła The Hollywood Reporter z kręgów Gerwig i Baumbacha twierdzą, że pomysł na Barbie 2 został opracowany i przedstawiony Warner Bros. Projekt jest na bardzo wstępnym etapie, który pozwala otworzyć pole do dyskusji i dopełnienia określonych formalności. Innymi słowy: są chęci, jest pomysł, ale nie podjęto jeszcze żadnej decyzji.

Co ciekawe, rzecznik prasowy duetu twórców dementuje słowa źródła dziennikarza:

- Nie ma żadnej prawdy w tej informacji. Artykuł THR jest nieprecyzyjny.

Jeśli zgodnie z doniesieniami THR obie strony zaczną rozmowy, wówczas pomysł trzeba będzie przekuć w scenariusz oraz dopracować logistyczne szczegóły dotyczące dostępności obsady. Jest to jednak temat odległy, bo zarówno Baumbach, jak i Gerwig mają pełne ręce roboty. Ten pierwszy jest na etapie postprodukcji swojego reżyserskiego projektu, a Gerwig szykuje dwa widowiska fantasy z serii Opowieści z Narnii.

Jednak jeśli dopełniono by formalności, Baumbach mógłby pisać scenariusz w momencie, gdy Gerwig pracuje nad czymś innym. Reżyserka zdradziła swego czasu, że częścią ich kreatywnego procesu jest to, że piszą oddzielnie, a nie jednocześnie. Potem dzielą się swoimi tekstami i wzajemnie je oceniają.

Na razie nie ma żadnych informacji o tym, na jaki pomysł wpadli twórcy. Nic nie wyciekło. Jeszcze po premierze Barbie Greta Gerwig wypowiadała się optymistycznie o chęci powrotu do tego świata.