Najlepsze filmy 2023 - ranking wg krytyków. Oppenheimer bardzo daleko! Podium zaskoczeniem?

Ostatecznie rozprawiamy się z pełnym popkulturowych wrażeń 2023 rokiem. Był to okres wielu niezapomnianych wydarzeń, w tym płomiennych strajków, jakie rozżarzyły branżę rozrywkową. Mimo gorszych momentów zostaliśmy obdarowani masą intrygujących filmów, które jak zwykle podzieliły krytyków i widzów na osobne obozy. Działo się wiele, bywało gorąco, a zaangażowanie filmowych miłośników i ich działalność w związku z niektórymi premierami trwale zapisały się na kartach historii popkulturowego świata.

Nie da się przecież zapomnieć o fenomenalnym zjawisku kulturowym Barbenheimer, który spowodował niezwykłe poruszenie w Internecie. Z wielkim uśmiechem na twarzy śledziliśmy działalność internautów, chłonąc coraz to nowsze memy dotyczące dwóch skrajnie różnych filmów – Barbie i Oppenheimer. Dzień premiery, związane z nim stylizacje fanów, a także wyścig, która produkcja uzyska lepsze wyniki, dostarczyło widzom na całym świecie niezapomnianych emocji. A przede wszystkim pokazało, z jaką zabawą łączymy słowo popkultura!

To jest idealny momenty, by zagłębić się w zbiór filmów z 2023, które uzyskały najlepsze recenzje krytyków. Ranking powstał na portalu internetowym Rotten Tomatoes. Serwis zajmuje się gromadzeniem opinii specjalistów i dziennikarzy, a następnie wykorzystuje zebrane informacje do tworzenia tematycznych zestawień.

Jesteśmy ciekawi, jak Wy wyobrażacie sobie taki ranking. Czy zgadzacie się ze zdaniem krytyków? Czekamy na Wasze komentarze!

Najlepsze filmy 2023 - ranking (miejsca 70-36)

70. War Pony - 92%

Najlepsze filmy 2023 - ranking (miejsca 35-1)