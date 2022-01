Filmy Jackiego Chana wg krytyków. Nie są jego wielbicielami?

fot. materiały prasowe

Jackie Chan tworzy film od dekad. Zastanawialiście się kiedyś, jak oceniali je profesjonalni krytycy? Nie da się ukryć, że jego filmy to dość określony i powtarzalny gatunek filmowy oferujący oczekiwaną rozrywkę na spodziewanym poziomie. Fani go uwielbiają, ale patrząc na recenzje, krytycy nie za bardzo za nim przepadają.

Analizując ranking na portalu Rotten Tomatoes bazujący na recenzjach filmów Jackiego Chana można dostrzec, że zaledwie garstka ma bardzo pozytywne recenzje, większość ma przeciętne, a w ponad połowie przeważają negatywne. Co więcej nie da się nie zauważyć, że większość krytykowanych filmów Chana to te tworzone w Hollywood. Sam aktor narzekał na to w wywiadach i to jest też powód, dla którego w ostatnich latach tam nie występował. Wciąż dostawał propozycje tych samych ról, nie oferujących nic nowego czy innego. Wyjątkiem okazał się dobrze oceniany Cudzoziemiec z 2017 roku, w którym Chan zdecydował miał inną rolę, niż jego fani są do tego przyzwyczajeni. Oczywiście w Chinach cały czas tworzy filmy, ale w ostatnich latach nie miał ani dużego hitu, ani naprawdę dobrze ocenianego tytułu.

Filmy Jackiego Chana - ranking

W rankingu nie ma wszystkich filmów, jakie Chan nakręcił. Pod uwagę brane były jedynie te, które mają zebrane ponad 20 recenzji. Niektóre jego starsze tytuły z uwagi na czasy, w których wychodziły po prostu ich nie mają w sieci. Na czele z absolutnym klasykiem jak Pijany mistrz z 1978 roku. Pod uwagę brane są również animacje, w których Jackie Chan podkładał głos. Podany wynik procentowy pokazuje, ile procent dany tytuł ma pozytywnych recenzji.