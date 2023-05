Wszystkie filmy Jima Carreya - ranking. Podium Was zaskoczy

fot. materiały prasowe

Jim Carrey jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych aktorów komediowych naszych czasów. Słynie z ogromnej ekspresji aktorskiej, którą współtworzą wyrazista mimika i wybuchowa gra ciałem. Jego kreacje w Masce, serii Ace Ventura, czy filmach Głupi i głupszy to niezaprzeczalnie ikoniczne wcielenia, które rozbawiają coraz to młodsze generacje. Po dziś dzień humorystyczna strona Jima Carreya zbiera swoich zwolenników na całym świecie.

Należy jednak pamiętać, że fantastyczna komediowa sylwetka to niejedyny atut tego charakterystycznego aktora. Jim Carrey udowodnił widzom, że odnajduje się również w melancholijnych produkcjach i dramatach, skłaniających do refleksji. Z jednej strony potrafił rozbawić do łez. Z innej zaś przemówić do duszy odbiorców.

Wszystkie filmy Jima Carreya – ranking

Zestawienie powstało na portalu Rotten Tomatoes, który gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. Sprawdźcie, która strona – komediowa czy dramatyczna – została bardziej doceniona przez krytyków.