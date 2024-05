Filmy, których nikt nie chciał oglądać w 2023 roku. Największe klapy finansowe

fot. materiały prasowe

Portal Deadline dotarł do szczegółowych obliczeń pokazujących pięć największych klap finansowych 2023 roku. To filmy, których nikt nie chciał oglądać i, jak się okazuje, cztery z nich należą do Disneya (w tym jedna produkcja Marvela).Dzięki nim mamy szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów, które ostatecznie doprowadzają do określonej straty netto, czyli pieniędzy, które studio musiało dodatkowo dołożyć, bo zarobki nie pokryły kosztów. Deadline pokazało tylko pięć, ale klap finansowych było więcej.

Marvel - strata finansowa

Okazuje się, że superprodukcja Marvels to największa klapa finansowa 2023 roku. Według obliczeń film ostatecznie przyniósł 237 mln dolarów strat. Tyle trzeba było dołożyć, by pokryć koszty, gdy zarobki były tragiczne.

Finałowe przychody to zaledwie 218 mln dolarów. Co na to się zebrało? Wpływy z box office w skali globalnej wyniosły 206,1 mln dolarów, a z tego określony procent idzie do kieszeni producentów - ta kwota to 88 mln dolarów. Ze sprzedaży VOD i praw do emisji w telewizji zebrano zaledwie 90 mln dolarów, a do tego niewiele osób kupiło wydanie Blu-ray co przełożyło się na zaledwie 40 mln dolarów.

Koszty nie pozostawiają złudzeń. Budżet na realizację z jakichś przyczyn przekroczył wszelkie limity i zamknął się w kwocie 270 mln dolarów. Do tego wydano 110 mln dolarów na promocję. Koszty dystrybucji i tantiemów to 21 mln dolarów. Do tego doliczamy koszty stałe i odsetki - 54 mln dolarów.

Flash - straty finansowe

Drugi na liście jest Flash, czyli jedyna produkcja niezwiązana z Disneyem w piątce największych klap. Ostatecznie przyniósł on 155 mln strat.

W tym przypadku zanotowano zaledwie 271,3 mln dolarów wpływów z kin, a to przełożyło się na 115 mln dolarów przychodu. Sprzedaż Blu-ray to zaledwie 50 mln dolarów. Natomiast za prawa do emisji w TV oraz w VOD zarobiono 85 mln dolarów.

Realizacja widowiska kosztowała 200 mln dolarów, a na promocję wydano 120 mln dolarów. Koszty dystrybucji i tantiemy pochłonęły 25 mln dolarów. Natomiast koszty stałe i odsetki to kwota 60 mln dolarów.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - straty finansowe

Podium najgorszych zaklepany został dla filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Straty finansowe zamknęły się w kwocie 143 mln dolarów.

Zarobi były przeciętne w porównaniu do kosztów. Box office to 384 mln dolarów - co przełożyło się na 173 mln dolarów przychodu. 80 mln dolarów zebrano ze sprzedaży wydania Blu-ray. Natomiast prawa do emisji w TV oraz w VOD dały 120 mln dolarów.

Koszty są kosmiczne, bo sam budżet na realizację to 300 mln dolarów. Do tego doliczamy 120 mln dolarów za promocję na całym świecie. Tantiemy i koszty dystrybucji to 36 mln dolarów, a koszty stałe i odsetki to 60 mln dolarów.

Życzenie - straty finansowe

To mogło być zaskoczeniem, bo tak wielkich strat Disney jeszcze nie miał przez film animowany. Życzenie przyniosło bowiem 131 mln dolarów strat. Ponownie więc koszty znacznie przewyższyły przychody.

Box office to zaledwie 253 mln dolarów, z tego do przychodów zaliczamy jedynie określony procent - przekłada się to na kwotę 106 mln dolarów. Sprzedaż Blu-ray to tylko 40 mln dolarów, a za prawa do emisji w TV i w VOD zyskano 85 mln dolarów.

200 mln dolarów samego budżetu już utrudniało twórcom zarobienie na siebie. Doliczamy do tego 100 mln dolarów wydanych na promocję oraz 22 mln dolarów za tantiemy i koszty dystrybucyjne. Odsetki i koszty stałe to tylko 40 mln dolarów.

Nawiedzony dwór - straty finansowe

Eksperci są zgodni: tak się kończy wrzucanie latem filmu będącego familijnym kinem grozy. Nawiedzony dwór przyniósł 117 mln dolarów strat i jest ostatnim tytułem na liście pięciu największych klap.

Wyniki box office były fatalne, bo tylko 117,5 mln dolarów, co przełożyło się na 53 mln dolarów przychodu. Dalsze plusy też mizerne: 30 mln dolarów za sprzedaż Blu-ray na świecie oraz 60 mln dolarów za sprzedaż praw do emisji w TV i VOD.

150 mln dolarów pochłonęła sama realizacja, więc samo to przekracza przychody. Do tego doliczamy 60 mln dolarów na globalną promocję oraz 15 mln dolarów za koszty dystrybucyjne i tantiemy. Koszty stałe i odsetki to 30 mln dolarów.