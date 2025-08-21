Reklama
Zdjęcie Kena z filmu Street Fighter. Noah Centineo w blond włosach!

Noah Centineo, aktor znany z hitów Zwerbowany oraz Do wszystkich chłopców, których kochałam, pracuje na planie filmu Street Fighter opartego na grze pod tym samym tytułem. Nowe zdjęcie z planu trafiło do sieci i pokazuje go w blond włosach.
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Ken - Street Fighter fot. materiały prasowe
Trwają prace na planie filmu Street Fighter opartego na grach, który wzbudza wielką konsternację wśród widzów oraz fanów pierwowzoru. Wszystko za sprawą bardzo nietuzinkowej obsady, która nie wydaje się typowo dopasowana do tego typu produkcji. Noah Centineo, wcielający się w jednego z głównych bohaterów, Kena Mastersa, jest jednym z takich przykładów. Na nowej fotce z planu widzimy go w blond włosach, a fani sugerują inspirację grą Street Fighter: Alpha.

Street Fighter – zdjęcia z planu

Na razie mamy kilka fotek. Wcześniejsza pokazywała cień Cody'ego Rhodesa w roli Guile'a z jego charakterystyczną fryzurą. Na zdjęciu z Noah Centineto widać również 50 Centa, który gra Balroga.

Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters (po prawej)

arrow-left
Street Fighter - Noah Centineo jako Ken Masters (po prawej)
Źródło: fot. Twitter / X
arrow-right

Street Fighter – obsada

Obok Noah Centineo zobaczymy m.in. Jasona Momoę, Cody'ego Rhodesa, Romana Reignsa oraz Andrew Kojiego.

Dhalsim

arrow-left
Dhalsim
fot. materiały prasowe
arrow-right

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

