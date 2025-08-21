Reklama
Mission: Impossible - The Final Reckoning za darmo na YouTubie. Najlepszy trolling w historii

Film Mission: Impossible - The Final Reckoning był dostępny za darmo w serwisie YouTube - jednak nie w ten sposób, który przychodzi Wam na myśl. Studio Paramount dało przykład niezwykle kreatywnego trollingu, który zachwycił wielu fanów na całym świecie.
Piotr Piskozub
Tagi:  Mission: Impossible -... 
youtube
Tom Cruise - Mission: Impossible - The Final Reckoning materiały prasowe
To mógł być najlepszy trolling w historii, przynajmniej jeśli chodzi o świat popkultury. Studio Paramount zdecydowało się opublikować za darmo na YouTubie cały film Mission: Impossible - The Final Reckoning, który dopiero co wszedł do oferty płatnych serwisów VOD. W tej informacji nic nie jest jednak takie, jak można było początkowo założyć. W dodatku do zapoznania się z produkcją potrzebna była biegła znajomość alfabetu Morse'a. 

W środę, 20 sierpnia, na oficjalnym koncie serii Mission: Impossible na platformie X opublikowano wiadomość o następującej treści:

Misja została zdemaskowana. Pozostało nam więc jedno wyjście: ujawnić wszystko. Cały film jest już dostępny na YouTubie. 

Po wejściu w znajdujący się pod wpisem link internauci trafiali do prowadzonej na żywo transmisji na YT, w trakcie której pojawił się komunikat, że radio szpiegowskie Impossible Mission Force (IMF) nadaje wiadomość. Na ekranie można było zobaczyć długi ciąg kropek i kresek, które okazały się w rzeczywistości scenariuszem filmu Mission: Impossible - The Final Reckoning przedstawionym za pomocą alfabetu Morse'a. 

Intrygujący stał się również sam opis materiału. Czytaliśmy w nim o "bezpiecznej transmisji na żywo z całego filmu" i o buncie sztucznej inteligencji - znany z finałowych filmów Byt (The Entity) miał więc "zinfiltrować wszystkie platformy VOD". Później dodano:

Cały scenariusz został przesłany kodem Morse'a, aby uniknąć infiltracji. Potrzebujemy twojej pomocy w jego rozszyfrowaniu. Twoja misja właśnie się zaczęła. 

Choć komentarze pod transmisją zostały wyłączone, a ona sama nie jest już dostępna na YouTubie, internauci, którzy w serwisie X omawiali zorganizowaną z okazji obchodzonego wczoraj w Stanach Zjednoczonych Narodowego Dnia Radia akcję wydawali się nią zachwyceni. Pojawiły się głosy o "szczycie trollingu" czy "najlepszym trollingu w historii". 

TOP 50: Najlepsze filmy akcji wszech czasów

arrow-left Fot. Courtesy Everett Collection arrow-right

Źródło: The Hollywood Reporter

Piotr Piskozub
Tagi:  Mission: Impossible -... 
youtube
Powiązane filmy

7,4

2025
Oglądaj TERAZ Mission: Impossible - The Final Reckoning Przygodowy

Najnowsze

1 Spider-Man
-

W Spider-Manie 4 pojawią się genialny aktor i zupełnie zaskakująca postać z MCU

2 Zack Snyder
-
Plotka

To koniec współpracy Zacka Snydera i Netflixa? Niezrealizowany film kością niezgody

3 Ken - Street Fighter
-

Zdjęcie Kena z filmu Street Fighter. Noah Centineo w blond włosach!

4 Kapitan Ameryka - Doktor Doom
-
Plotka

Marvel w Avengers: Doomsday pokaże polowanie Dooma na Steve'a Rogersa?

5 Riverdale – koniec na 7. sezonie
-

Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

6 Batman
-

Mogliśmy zobaczyć Batmana w Pingwinie. Showrunnerka potwierdza

