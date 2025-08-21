Mission: Impossible - The Final Reckoning za darmo na YouTubie. Najlepszy trolling w historii
Film Mission: Impossible - The Final Reckoning był dostępny za darmo w serwisie YouTube - jednak nie w ten sposób, który przychodzi Wam na myśl. Studio Paramount dało przykład niezwykle kreatywnego trollingu, który zachwycił wielu fanów na całym świecie.
To mógł być najlepszy trolling w historii, przynajmniej jeśli chodzi o świat popkultury. Studio Paramount zdecydowało się opublikować za darmo na YouTubie cały film Mission: Impossible - The Final Reckoning, który dopiero co wszedł do oferty płatnych serwisów VOD. W tej informacji nic nie jest jednak takie, jak można było początkowo założyć. W dodatku do zapoznania się z produkcją potrzebna była biegła znajomość alfabetu Morse'a.
W środę, 20 sierpnia, na oficjalnym koncie serii Mission: Impossible na platformie X opublikowano wiadomość o następującej treści:
Po wejściu w znajdujący się pod wpisem link internauci trafiali do prowadzonej na żywo transmisji na YT, w trakcie której pojawił się komunikat, że radio szpiegowskie Impossible Mission Force (IMF) nadaje wiadomość. Na ekranie można było zobaczyć długi ciąg kropek i kresek, które okazały się w rzeczywistości scenariuszem filmu Mission: Impossible - The Final Reckoning przedstawionym za pomocą alfabetu Morse'a.
Intrygujący stał się również sam opis materiału. Czytaliśmy w nim o "bezpiecznej transmisji na żywo z całego filmu" i o buncie sztucznej inteligencji - znany z finałowych filmów Byt (The Entity) miał więc "zinfiltrować wszystkie platformy VOD". Później dodano:
Choć komentarze pod transmisją zostały wyłączone, a ona sama nie jest już dostępna na YouTubie, internauci, którzy w serwisie X omawiali zorganizowaną z okazji obchodzonego wczoraj w Stanach Zjednoczonych Narodowego Dnia Radia akcję wydawali się nią zachwyceni. Pojawiły się głosy o "szczycie trollingu" czy "najlepszym trollingu w historii".
