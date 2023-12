Filmy, które nigdy nam się nie znudzą. Widzieliśmy je milion razy i wciąż nam mało

fot. materiały prasowe

Wszyscy mamy filmy, do których moglibyśmy wracać na okrągło. To tytuły, które są tak dobre, że z każdym seansem przyjemność ich oglądania wzrasta. Przynoszą nam niezapomniane emocje i pozytywnie wpływają na samopoczucie. Jest to szczególnie dla nas ważne, gdy nigdy nie mamy pewności, czy jakaś nowość będzie warta poświęcenia czasu. Jasne, takich produkcji też można znaleźć sporo i dzięki naszym rankingom: najlepsze filmy 2023 możecie sprawdzić, co warto obejrzeć z nowości! Jednak ponowne seanse (rewatch) prawdziwych hitów to coś, co daje nam często poczucie komfortu i ważnej nostalgii oraz poprawę humoru. Mamy przecież pewność, że to, co wybierzemy, zadziała na nas w określony sposób.

Filmy, które nigdy nam się nie znudzą to nie zawsze hity o najwyższej jakości. W to wpisują się też tak zwane guilty pleasure, czyli tytuły, których wad i niedoskonałości jesteśmy w pełni świadomi, ale wciąż czerpiemy radość z ich oglądania. Dają nam emocje, poczucie dobrego spędzenia czasu oraz możliwość ucieczki od często szarej i ponurej rzeczywistości.

Filmy, które nigdy się nie znudzą - ranking (miejsca 70-36)

Dlatego w okresie świątecznym ten ranking może być dla Was bardzo użyteczny. Zakładamy, że wszyscy przeżyliśmy choć jeden raz w życiu taką sytuację: przeglądając zestawienia tytułów, nagle nachodzi myśl: "o, tak, to jest coś, co chciałbym/chciałabym obejrzeć!". Mamy nadzieję że dzięki nam znajdziecie coś, co lubicie i coś, co w ten pełen życzliwości, spokoju i pozytywnych emocji czas, zapewni Wam po prostu dobrą rozrywkę.

Ranking został sporządzony na portalu ranker.com w wyniku głosowania tysięcy internautów z całego świata.

70. Szeregowiec Ryan

Filmy, które nigdy się nie znudzą - ranking (miejsca 35-1)